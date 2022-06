John Cena oggi 2022 che fine ha fatto: il ritorno

- Advertisement -

John Cena, scopriamo che fine ha fatto la celebre stella del wrestling e di cosa si occupa oggi nella sua carriera.

John Cena è stato uno dei volti più importanti e celebri del wrestling. Nella sua epoca d’oro, lo sport poteva contare su una serie di nomi di successo tra cui appunto quello di John Cena, che ha raccolto un successo planetario su cui ha poi costruito anche la sua carriera fuori dal ring. Scopriamo dunque che fine ha fatto il wrestler e di cosa si occupa oggi.

Che fine ha fatto John Cena

Ha compiuto da poco 45 anni John Cena, finito ormai fuori dai riflettori della WWE. Cena è stato il volto rappresentativo della federazione dal 2005 al 2017, affermandosi dunque come uno dei volti più popolari dello sport. Ma nella carriera di John Cena c’è sempre stato spazio anche per molto altro fuori dal ring. Prima di combattere, il wrestler si era dedicato alla musica, incidendo nel 2004 un disco rap. Poi, mentre la sua fama cresceva, è entrato nel mondo della televisione e del cinema, diminuendo progressivamente il suo impegno nel wrestling.

Dal 2017 in poi John Cena si è concesso solo alcune apparizioni sporadiche sul ring, rimanendo sotto contratto con la WWE. L’ultima apparizione risale al luglio 2021, quando ha lanciato la sfida all’evento SummerSlam a Roman Reigns, uscendone però sconfitto.

Col diminuire della carriera da wrestler, John Cena ha aumentato la sua esperienza al cinema. Dal 2017 ha preso parte a ben otto film, tra cui anche blockbuster come il nono capitolo della saga di Fast & Furious e il reboot di Suicide Squad firmato da James Gunn. Qui ha vestito i panni del controverso supercattivo Peacemaker, tornando protagonista nella serie prodotta da HBO Max incentrata sul personaggio della DC Comics. Ultimamente, John Cena si è reso protagonista di un gesto veramente bellissimo, andando a trovare un ragazzo affetto dalla sindrome di down e fuggito dalla guerra in Ucraina.