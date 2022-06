- Advertisement -

Lightyear – La vera storia di Buzz è un nuovo film d’animazione Pixar. Chris Evans presta la voce a Buzz Lightyear, raccontando le origini dell’eroe di Toy Story.

Lightyear – La vera storia di Buzz è un film d’animazione Pixar dedicato all’uomo che ha ispirato la nascita del giocattolo di Toy Story. Un salto nel mondo del celebre cartone, esplorando stavolta il mondo degli umani, verso l’infinito e oltre.

Lightyear – La vera storia di Buzz trama e cast

Se Toy Story ci ha portato nel mondo dei giocattoli, con Lightyear – La vera storia di Buzz facciamo un salto in quello degli umani dello stesso universo narrativo. Siamo però distanti dalle vite di Andy e della sua famiglia. Andando un po’ indietro nel tempo, scopriamo come l’astronauta Buzz Lightyear sia divenuto celebre, al punto tale da avere una linea di giocattoli a lui dedicata.

Spazio dunque al vero Buzz, ovvero il ranger spaziale che troviamo alle prese con un volo di prova che dovrebbe durare appena quattro minuti. Accade però qualcosa di straordinario nel corso del test. Il ranger pare attraversare un varco temporale che lo porta 62 anni nel futuro.

Non dovrà trovare soltanto un modo per tornare a casa, nel passato, ma anche aiutare un gruppo di improvvisati combattenti. Questi si ritrovano dinanzi a un’invasione di robot alieni, guidati dal malvagio imperatore Zurg. Ad affiancarlo in quest’avventura il suo inseparabile robot di compagnia, Sox.

Guardando al cast vocale di Lightyear, abbiamo un gran numero di attori di spicco. Chris Evans è Buzz Lightyear, mentre l’Imperatore Zurg ha la voce di James Brolin. Sox è invece Peter Sohn. Ecco il resto del cast:

Uzo Aduba (Alisha Hawthorne)

Keke Palmer (Izzy Hawthorne)

Isiah Whitlock Jr. (Comandante Burnside)

Efren Ramirez (Aviatore Diaz)

Taika Waititi (Mo Morrison)

Dale Soules (Darby Steel)

Bill Hader (Featheringhamstan)

Keira Hairston (Izzy Hawthorne da bambina)

Timothy Peake (Controllo Missione)

Sul fronte italiano, invece, Buzz è doppiato da Alberto Melanchino. Tra i personaggi famosi notiamo Ludovido Tersigni, che presta la voce a Sox. Spazio poi a Ester Elisha (Alisha Hawthorne), Rossa Caputo (Izzy Hawthorne), Massimo Bitossi (Comandante Burnside), Fabrizio Manfredi (Aviatore Diaz), Massimiliano Alto (Mo Morrison) e Graziella Polesinanti (Darby Steel).