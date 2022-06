Stranger Things 4 seconda parte nuove FOTO e backstage

- Advertisement -

Primo sguardo a Stranger Things 4 volume 2 con le foto esclusive pubblicate da Netflix, che offre ai fan anche scatti dal backstage.

Diamo un’occhiata agli ultimi due episodi di Stranger Things 4 con alcune foto esclusive pubblicate da Netflix. Non manca molto all’arrivo della seconda parte della serie ed ecco cosa possono indicare questi scatti.

Stranger Things 4 volume 2 esce su Netflix in streaming in tutto il mondo l’1 luglio, a partire dalle ore 9.00 del mattino. Occorre avere ancora un po’ di pazienza e poi questa emozionante stagione avrà il suo incredibile finale.

Nelle foto di Stranger Things 4 pubblicate dalla piattaforma streaming ritroviamo Eleven con i capelli corti, ancora nel bunker con Brenner, ma stavolta non immersa nella vasca di privazione sensoriale. Ha ormai visto tutto ciò che doveva e va da sé che i suoi poteri siano tornati. È pronta a combattere e ora sa esattamente contro chi e cosa.

In un’altra foto vediamo i ragazzi rimasti a Hawkins progettare un piano. Eddie Munson è al centro e pare avere un’idea da raccontare agli altri. Non è da escludere che anche stavolta vi sarà una sovrapposizione tra il dramma in atto e un’ipotetica campagna di Dungeons & Dragons. Insieme a loro vi è anche Nancy, che dunque è stata salvata nella prima fase del gran finale dalle grinfie di Vecna. Questa è la foto spoiler che fa tirare un sospiro di sollievo ai fan. Vediamo però Max sullo sfondo, isolata e corrucciata.

In Russia, invece, ancora guai per Joyce, Hopper, Murray e Dmitri. Dopo aver rischiato la morte contro il Demogorgone, si mostrano alquanto sorpresi nella foto della seconda parte di Stranger Things 4. Come sappiamo dal teaser trailer, la prigione nasconde un segreto. Vi è una sorta di museo dei mostri dal Sottosopra, con qualcosa di vivo e indecifrabile che si annida dietro uno dei vetri.

Lasciati un po’ in secondo piano, avranno più spazio anche Jonathan, Will, Mike e Argyle, ancora nel furgone per riuscire a raggiungere Eleven in tempo per avvertirla del rischio che sta correndo. Chi ha provato a uccidere loro, è pronto a mettere le mani su di lei. In un altro scatto assistiamo a un altro momento a cuore aperto tra Max e Lucas. I due sono in una stanza del tutto vuota, forse nella casa di Creel, con di fianco delle luci blu che potrebbero far parte del piano.