Davor Luksic chi è marito di Cristel Carrisi: si sono lasciati?

- Advertisement -

Davor Luksic: scopriamo chi è il marito di Cristel Carrisi e com’è la situazione tra loro due.

Tra i figli di Al Bano e Romina Power c’è Cristel Carrisi, nata il 25 dicembre 1985. La donna è diventata celebre nel mondo dello spettacolo partecipando a diverse trasmissioni televisive e intraprendendo anche la carriera musicale, pubblicando due album nel 2005 e nel 2010. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita sentimentale di Cristel Carrisi: chi è il marito Davor Luksic e come sono i rapporti tra loro.

Davor Luksic: chi è il marito di Cristel Carrisi

Non sono disponibili tantissime informazioni su Davor Luksic. La sua fama si deve soprattutto al matrimonio con la figlia di Al Bano e Romina, ma non ci sono molte notizie su di lui in rete. Luskic dovrebbe avere poco meno di 40 anni ed è un imprenditore di successo. Davor è infatti, con un patrimonio che si aggira intorno ai 16 miliardi di euro, il secondo uomo più ricco della Croazia. Tuttavia, non sappiamo con esattezza di cosa si occupi l’uomo nella sua attività imprenditoriale, ma abbiamo molte più notizie sulla sua storia con Cristel.

La figlia di Al Bano e Romina e l’imprenditore croato si sono conosciuti nel 2012 a New York grazie a un’amicizia in comune. Tra i due è scattato immediatamente il feeling e nel 2016 sono convolati a nozze, con una bellissima cerimonia nuziale in Salento con oltre 500 invitati. La coppia ha poi avuto tre figli: Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines. In molti negli ultimi tempi si sono chiesti se i due si siano lasciati, ma in realtà il matrimonio procede a gonfie vele. Da poco la coppia ha avuto il loro terzo figlio e stando a quanto ci risulta non c’è alcun problema tra i due coniugi, il cui amore rimane molto forte.