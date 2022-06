Fariba Tehrani ricoverata in ospedale come sta mamma di Giulia Salemi

- Advertisement -

Fariba Tehrani è stata ricoverata in ospedale: scopriamo come sta la madre della nota influencer Giulia Salemi.

Arrivano brutte notizie per la star del web Giulia Salemi. Sua madre, Fariba Tehrani, tramite i social ha rivelato di essere stata ricoverata all’ospedale di Piacenza a causa di alcuni problemi respiratori conseguenti a una forma di polmonite che l’ha colpita. Andiamo dunque a scoprire come sta la madre della nota influencer.

Fariba Tehrani in ospedale: come sta la madre di Giulia Salemi

Fortunatamente si è trattato solo di uno spavento per la madre di Giulia Salemi. Fariba è stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi respiratori dovuti, come detto, a una polmonite che l’ha colpita. A far luce sulle condizioni della donna è stato Alessandro Piscopo, manager dell’influencer, che a Fanpage ha raccontato che Fariba ora sta bene, è stata due giorni in ospedale a Piacenza ma poi è stata dimessa e ha potuto far ritorno a casa.

Tutto si è risolto per il meglio dunque, solo uno spavento e null’altro. Ora sicuramente ci vorrà un periodo di maggiore attenzione per Fariba, che comunque sarà alle prese con il ripristino della sua salute. Le dimissioni dall’ospedale sono però un chiaro segnale che le cose sono volte per il meglio e Fariba ha potuto fare ritorno a casa, dalla figlia Giulia che sicuramente si prenderà cura di lei e delle sue condizioni di salute.

Fariba Tehrani è diventata un volto noto della televisione sull’onda del successo della figlia. La donna è apparsa in diverse trasmissioni televisive e ha anche preso parte alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi, dove è rimasta per ben 71 giorni, arrivando quindi quasi all’atto conclusivo dello show e arrendendosi solo a due puntate dalla fine. Ora dunque Fariba dovrà riprendersi al meglio e presto potremo rivederla nel mondo dello spettacolo.