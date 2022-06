Innamorarsi a Valentine come finisce: trama e cast

- Advertisement -

Innamorarsi a Valentine è una commedia romantica del 2016, il cui titolo originale è Love Finds You In Valentine. Scopriamo cosa c’è da sapere.

Drama e sentimenti si mescolano ottimamente in Innamorarsi a Valentine, film di Terry Cunningham che dà una stretta al cuore. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dalla trama al cast, fino a come finisce la pellicola.

Innamorarsi a Valentine trama e cast

Kennedy Blaine (Michaela McManus) ha perso i genitori e ha ereditato da loro Circle Cross Ranch, a Valentina, in Nebraska. Un bel cambio di scenario per lei, che lavora come avvocato a Los Angeles. È certa di non essere adatta per questo genere di vita, che in fondo le interessa ben poco. Si reca sul posto con il chiaro intento di vendere il ranch al miglior offerente. Smith Blaine, suo cugino, la informa del fatto che la proprietà è sul punto di fallire. È lui a curarne l’amministrazione e le mostra i pessimi numeri. C’è già un possibile acquirente, che però vuole restare anonimo.

Giunta al ranch, Kennedy viene accolta da June Sterling (Lindsay Wagner) e suo figlio Derek (Diogo Morgado), che si sono occupati del luogo da quando è morto nonno Blaine. La quiete assoluta del luogo conquista la giovane donna, che decide di trascorrere l’estate al Circle Cross Ranch. Vuole ricucire la vecchia faida tra la famiglia della madre e quella del padre, che si sposarono contro la volontà di tutti. Proverà così a conoscere suo nonno, che non ha mai incontrato, Gabriel Morgan (Ed Asner). Col passare del tempo si renderà conto di come si stia aprendo dinanzi a lei la prospettiva di una nuova vita.

Innamorarsi a Valentine come finisce

Kennedy ha modo di trascorrere molto tempo con Derek, conoscendolo meglio. June non è sua madre e lui è di Chicago. Lì frequentava pessime compagnie e così la donna decise di adottarlo e portarlo con lei nel ranch, che ora è diventata casa sua. Il giovane le spiega che non vi sono debiti, mettendo in dubbio le parole di Smith, cugino di lei con mire molto chiare. L’avvocato di Kennedy le conferma come il ranch non sia indebitato. Smith ha falsificato i conti, così da vendere e ottenere una ricca commissione.

Kennedy lo licenzia, imponendogli di restituire tutto il denaro rubato nel tempo, gonfiando le parcelle. Fa intanto il suo arrivo Ray, ex delinquente che conosceva Derek a Chicago. Al tempo il giovane si rifiutò di aiutarlo in un crimine, che costò a Ray ben 15 anni di prigione. Ora vuole dei soldi ma Derek non cede al ricatto. Il delinquente rapisce Kennedy ma tutto finisce per il meglio, ovvero con Ray in manette.

La giovane decide di restare al ranch e gestirlo insieme a Derek, del quale si è ormai innamorata. I due stanno insieme e, a completare il lieto fine, lei riesce anche a riconciliarsi con Gabriel, suo nonno. L’uomo aveva rifiutato di allearsi con Smith per appropriarsi del ranch. Ha un buon cuore ed è pentito d’aver tagliato sua figlia dalla sua vita perché aveva deciso di sposarsi per amore. Kennedy riesce inoltre a far riconoscere il ranch come patrimonio culturale, così che non venga mai venduto.

Innamorarsi a Valentina dove vedere

Chiunque voglia vedere Innamorarsi a Valentine potrà farlo in streaming su Amazon Prime Video. Fa parte dell’ampio catalogo della piattaforma, la cui app è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.