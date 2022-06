Kiss the chef come finisce: trama, cast e finale spiegato

- Advertisement -

Come finisce Kiss the chef? È una commedia romantica tedesca del 2018. Un film per la TV noto anche come Un amore stellato.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Kiss the chef, o anche Un amore stellato, commedia romantica di Jurij Neumann. Ecco la trama e il cast, ma soprattutto come finisce questa incredibile vicenda ispirata a una storia vera.

Kiss the chef trama e cast

Antonia Toni Jansen è la proprietaria di una locanda in campagna. Rufus van Berg è invece uno chef stellato di grande fama. Le loro vite sono ben distinte, così come i loro stili culinari. Per un fortuito caso del destino si ritrovano ad avere lo stesso nome sull’insegna, il che manda in confusione un critico gastronomico rinomato. Il giudizio del ristorante stellato finisce per essere applicato alla locanda di campagna e viceversa. Il ristorante di van Berg perde la propria stella, mentre i riflettori si accendono di colpo sull’attività di campagna.

In un modo o nell’altro l’esistenza dei due chef viene stravolta. Rufus vede sfumare il prestigio conquistato, mentre Antonia si ritrova a dover gestire una notorietà inattesa, con un gran numero di clienti fuori la sua porta. Dagli affezionati operai, gentili e generosi, agli altezzosi nuovi clienti che si attendono ben altra cucina. Rufus intanto vuole mettere le cose in chiaro, sfidando Antonia in una gara di cucina.

Kiss the chef come finisce

Antonia non vuole la stella e il successo che ne consegue. Odia il tipo di clienti con i quali si ritrova ad avere a che fare. Decide di parlare con l’editore della guida Michelin e rettificare il giudizio. Rufus si lamenta a sua volta ma per ora non vi è modo di correggere l’edizione già distribuita. Occorrerà attendere la prossima edizione.

I due chef hanno modo di conoscersi e il primo incontro non va proprio per il meglio. Lui è molto arrogante e lei così nervosa da beccarsi una multa per il parcheggio e tamponare l’auto di Rufus. L’uomo resta colpito dalla forza d’animo della donna a decide di farle una proposta di pace. Invita lei e sua madre a cena nel suo ristorante. Lei riesce a vedere un altro aspetto di lui, che viene poi invitato nella locanda della donna. Si rimbocca le maniche e la aiuta con i nuovi clienti. C’è un certo feeling.

Lei lo porta a fare un giro in campagna e qui Rufus confessa il vero motivo del suo arrivo. Il suo pubblicista vuole che si sfidino in una gara di cucina televisiva, così da chiarire la situazione. Lei accetta ma ignora il fatto che si tratti di una vera e propria gara, e che dunque vi è il rischio d’essere umiliati se perdenti. Le cose vanno proprio così e lo show la mastica e rigetta per il suo stile umile.

Rufus è a sua volta amareggiato per come siano andate le cose. Non era sua intenzione ferire la donna, per la quale inizia a sentire qualcosa. Il finale è dolce, dal momento che i due trovano un modo per creare qualcosa di nuovo, un ristorante che offra al pubblico il meglio delle loro cucine, ora fusion, tra tradizione e modernità, ricette umili e altolocate. Non potrebbero essere più felici, soprattutto di poter trascorrere ancora molto tempo l’uno al fianco dell’altra.