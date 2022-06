- Advertisement -

Ryan Gosling, arriva la prima foto dell’attore nei panni di Ken per il live action su Barbie in uscita nel 2023.

Tra i film più attesi del prossimo anno c’è sicuramente il live action su Barbie, con due protagonisti d’eccezione come Margot Robbie e Ryan Gosling e sotto la direzione pregevole di Greta Gerwig, candidata tre volte agli Oscar grazie ai film Lady Bird e Piccole donne. La regista ora ha scelto la bambola più famosa del mondo per il suo prossimo film, contando su due superstar come Margot Robbie e Ryan Gosling.

Ryan Gosling in Barbie: il live action con Margot Robbie

L’attesa è alle stelle, ma bisognerà ancora attendere molto per vedere il cinema, che uscirà nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023. Non sono stati rilasciati molti dettagli sul film, Deadline ha fornito un’anticipazione sulla trama rivelando che il film racconterà la storia di Barbie che viene cacciata da Barbieland perché non abbastanza perfetta e non integrata nella comunità. La ragazza così abbandona la propria casa e si dirige nel mondo reale e qui capisce che la vera perfezione non viene da fattori esteriori, ma interiori.

Barbie avrà il volto di Margot Robbie, con l’attrice pronta dunque a un altro ruolo iconico dopo aver vestito il costume di Harley Quinn. Al suo fianco Ryan Gosling, che abbiamo visto per la prima volta nei panni di Ken nella foto diffusa dal set.

Ryan Gosling: la prima foto come Ken

Dopo aver mostrato Margot Robbie nei panni di Ken, la Warner Bros ha diffuso anche la prima immagine di Ryan Gosling dal set del live action. Biondissimo, con l’iconico smanicato di jeans, Ryan Gosling ha già conquistato tutti, aumentando ancora di più l’attesa dei fan per il film che non vedrà la luce però prima di un anno.