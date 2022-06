Scherzi a parte 2021 vittime seconda puntata: gli scherzi

- Advertisement -

Scherzi a Parte torna con la seconda puntata: andiamo a scoprire gli ospiti della serata, vittime degli scherzi.

Torna l’appuntamento con Scherzi a parte, che sta andando in onda con la replica dell’edizione 2021. Un’occasione per rivivere una stagione molto fortunata del lunghissimo show di Canale 5, condotto per l’occasione da Enrico Papi- Scopriamo dunque chi sono gli ospiti di questa seconda puntata e di quali scherzi saranno vittima.

Scherzi a Parte 16 giugno: le vittime degli scherzi

Cast ricchissimo per questa seconda puntata dello show degli scherzi condotto da Enrico Papi. Saranno, come di consueto, quattro le vittime degli scherzi, cui si aggiunge una quinta vittima che riceverà uno scherzo in diretta. La vittima di quest’ultima tipologia di scherzo è Giulia Salemi, che verrà ingaggiata in maniera fittizia per pubblicizzare un nuovo portatile. Dopo qualche scatto, però, l’influencer rimane chiusa nella sauna e gli addetti ai lavori caricano la sauna, con Giulia all’interno, su un furgone per portarla in studio, ma quel furgone rimarrà bloccato in mezzo alla strada.

Passando invece agli scherzi canonici, ci sarà il giornalista Mario Giordano che si ritroverà il giardino occupato da un gruppo di sconosciuti al ritorno a casa. La conduttrice Federica Panicucci invece verrà accusata di aver rubato qualcosa dalla valigia di un’altra donna durante un weekend romantico col fidanzato. La terza vittima della serata è Al Bano Carrisi, che si troverà a combattere con un assistente vocale di cui dovrebbe essere il nuovo testimonial. Infine, l’ultima vittima di questa puntata è Vladimir Luxuria, che scopre che la sorella Laura è entrata in un gruppo di gilet arancioni, il famoso gruppo di protesta composto da negazionisti e no-vax, e non prenderà affatto bene questa decisione della sorella.

Tanti ospiti e moltissime emozioni dunque per questa seconda puntata di Scherzi a parte, in onda giovedì 16 giugno su Canale 5.