Stefano Corti chi è il legame con Veronica Ruggeri

Stefano Corti: scopriamo chi è l’inviato de Le Iene e qual è il suo legame con la collega Veronica Ruggeri.

Uno dei protagonisti de Le Iene, tra i più celebri e amati programmi del palinsesto televisivo italiano, è sicuramente Stefano Corti. Da quasi dieci anni Stefano fa parte del cast del programma, con una lunga carriera costruita in televisione. Andiamo dunque a scoprire tutto su di lui e sul legame con la collega Veronica Ruggeri.

Chi è Stefano Corti

Stefano Corti nasce a Milano il 18 luglio 1985. La sua carriera artistica ha inizio nel 2005, con le prime esperienze nei villaggi turistici. La sua esperienza però non fu fortunata, perché mentre si trovava a Sharm el Sheik vi furono una serie di attentati che fecero crollare il turismo in Egitto. Corti fu dunque spostato in Grecia, ma dopo un mese si ruppe un piede e fu costretto a tornare. Stefano porta avanti la sua carriera nell’animazione fino al 2010, quando decide di smettere di girare il mondo e di tornare in Italia.

Qui entra in un’accademia teatrale a Milano, diplomandosi nell’aprile 2012 e un anno dopo entra nel cast de Le Iene, vestendo i panni di Lello, l’amico dei calciatori. La sua esperienza a Le Iene va avanti anche adesso, da ormai nove anni l’attore è presente nel cast del programma. Intanto la sua carriera si è arricchita di nuove esperienze, tra cui la partecipazione a Pechino Express, la conduzione di diversi programmi televisivi come Ridiculousness e gli MTV Awards e l’attività di speaker radiofonico.

Stefano Corti e Veronica Ruggeri

Stefano Corti ha avuto una relazione con la collega Veronica Ruggeri, anche lei nel cast de Le Iene. I due si sono conosciuti proprio all’interno del programma e tra loro è scoppiato l’amore, terminato però qualche anno fa, anche se i due sono rimasti buoni amici. Oggi Stefano Corti è fidanzato con la cantante Bianca Atzei.