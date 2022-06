Vladimir Luxuria chi è la sorella Laura Guadagno che somiglianza!

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Laura Guadagno, la sorella della star televisiva e attivista Vladimir Luxuria.

Non tutti lo sanno, ma Vladimir Luxuria ha una sorella, di nome Laura, e la somiglianza tra i due è veramente incredibile. Vladimir Luxuria è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, nonché tra le principali attiviste per i diritti della comunità Lgbtq+. Nonostante la sua straordinaria notorietà, non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Luxuria, ma sappiamo che ha una sorella, Laura, rimasta spesso lontano dai riflettori, ma protagonista recentemente di un’intervista al sito del Corriere che l’ha resa nota al pubblico. Scopriamo dunque qualcosa in più su di lei.

Chi è Laura Guadagno

Vladimir Luxuria ha ben tre sorelle: Cristina, Barbara, e Laura. Con quest’ultima l’opinionista dell’Isola dei famosi ha un bellissimo rapporto, di cui la stessa Laura ha parlato nell’intervista al quotidiano. Laura ha raccontato di aver sempre supportato Vladimir nel suo percorso di transizione, quando era giovane la aiutava mettendole in un sacchetto gonne e trucchi per portarli fuori casa. Il loro rapporto è talmente saldo che Laura ha raccontato di averla perdonata anche quando le ha rubato il fidanzato.

Laura è rimasta sempre accanto a Vladimir, dandole supporto quando ha dovuto anche affrontare le difficoltà del far accettare ai genitori la sua identità. La donna ha raccontato che non è stato facile, per l’ex deputata e per tutta la sua famiglia., ma i momenti difficili che le due hanno dovuto affrontare hanno rinsaldato il loro legame. Oggi Vladimir e Laura sono più legate che mai, il loro rapporto è cresciuto col tempo e probabilmente se oggi Luxuria è riuscita a sfoggiare e mettere in mostra con fierezza la sua identità è anche grazie al supporto della sorella, un punto di riferimento presente da praticamente tutta la vita per l’opinionista dell’Isola dei famosi.