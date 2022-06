Dr Pimple Popper dove si trova la dottoressa Schiacciabrufoli

- Advertisement -

Dr Pimple Popper: andiamo a scoprire dove si trova lo studio della famosissima dottoressa Schiacciabrufoli.

Sandra Lee aka Dr Pimple Popper è sicuramente uno dei volti più famosi di Real Time. La dottoressa Schiacciabrufoli è una delle più famose dermatologhe del mondo, con una fama raggiunta soprattutto grazie allo straordinario successo del suo programma. Come si evince bene dal suo soprannome, Sandra Lee si occupa di brufoli e lipomi, ma ovviamente deve fronteggiare anche patologie più gravi come malattie e protuberanze della pelle rare. Andiamo a scoprire dunque dove si trova lo studio della famosa dermatologa.

Dr Pimple Popper: dove si trova lo studio della dottoressa Schiacciabrufoli

Com’è facile immaginare, non è affatto semplice riuscire a trovare un appuntamento con la dermatologa. Il suo studio si trova nella città di Upland, che si trova in California, nella contea di San Bernardino. Qui Sandra Lee si è trasferita a vivere sin da piccola, dopo aver vissuto i primi anni di vita a New York. La dottoressa ha completato tutto il proprio percorso di studi in California e qui ha iniziato a lavorare, specializzandosi nella cura delle patologie dermatologiche più rare.

Per andare nello specifico, lo studio della dottoressa Lee si chiama Skin Physicians & Surgeons e qui è possibile sottoporsi a una visita medica dalla dottoressa Schiacciabrufoli, anche se chiaramente la lista d’attesa è lunghissima e non è affatto facile riuscire a prendere un appuntamento. Una visita con la Dr Pimple Popper costa intorno ai 120 dollari, mentre gli interventi hanno un prezzo diverso, in media si aggirano intorno ai 500 dollari, ma chiaramente tutto dipende dal tipo di intervento richiesto.

Oltre a Sandra, nello studio lavora anche il marito della dottoressa, Jeffrey Rebish. I due sono sposati dal 2000 e hanno avuto due figli. Anche l’uomo è esperto di malattie della pelle e spesso affronta i casi più spinosi insieme alla moglie.