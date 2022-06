Dr Pimple Popper quanto costa visita dottoressa Schiacciabrufoli prezzi

- Advertisement -

Dr Pimple Popper: scopriamo quanto costa una visita presso la celebre dottoressa Schiacciabrufoli di Real Time.

Uno dei volti più celebri del mondo della medicina è sicuramente quello della dottoressa Pimple Popper, conosciuta anche col nome di dottoressa Schiacciabrufoli. Si tratta di Sandra Lee, dermatologa americana, di origini di Singapore, specializzata nella cura di protuberanze rare della pelle. Il suo programma, che in Italia viene trasmesso da Real Time, è diventato famosissimo e la Dr Pimple Popper è uno dei volti più noti della medicina in tutto il mondo. Andiamo a scoprire dunque com’è possibile ottenere una visita con la nota dermatologa e soprattutto quanto costta.

Dr Pimple Popper: quanto costa una visita con la dottoressa Schiacciabrufoli

Lo studio della Dr Pimple Popper si trova in California, nella città di Upload all’interno della contea di San Bernardino. Ovviamente, ottenere un appuntamento presso la clinica della dottoressa non è affatto semplice considerando l’altissima richiesta che c’è. Sandra Lee, vero nome della dottoressa, lavora presso la Skin Physicians & Surgeons e una visita qui nella clinica costa intorno ai 120 dollari. Questo il prezzo per un consulto, poi i costi delle operazioni dipendono ovviamente dal tipo di intervento richiesto. Mediamente, il prezzo è intorno ai 500 dollari, ma molto dipende dalle condizioni e dal tipo di operazione.

Sandra Lee lavora nella clinica insieme al marito Jeffrey Rebish, anche lui medico specializzato nella cura di malattie della pelle. Accade spesso che i due coniugi si trovino a dover fronteggiare insieme qualche caso particolarmente spinoso. I due si trovano a fronteggiare i casi più rari e particolari di protuberanze della pelle, nel campo la Dr Pimple Popper è un grandissimo punto di riferimento e il suo programma ha ottenuto un successo incredibile, con Sandra Lee che è partita dal proprio canale Youtube fino a diventare la superstar che è ora.