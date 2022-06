Game of Thrones sequel torna Jon Snow: Kit Harington protagonista

- Advertisement -

Jon Snow torna nel sequel di Game of Thrones. Kit Harington è pronto a interpretare nuovamente il suo celebre personaggio.

La notizia sta facendo impazzire i fan di Game of Thrones, che hanno ora la chance di veder proseguire la trama di una delle serie in grado di fare la storia della televisione a livello mondiale. Gli appassionati non vedono l’ora di poter tornare in quell’universo narrativo, così da scoprire altro sui propri amati personaggi, considerando anche come George R. R. Martin non abbia ancora consegnato Winds of Winter.

Game of Thrones sequel: Jon Snow

Hollywood Reporter lancia una news che ha dell’incredibile. La notizia pare ormai certa, essendo stata anche confermata da Variety. John Snow torna in un sequel di Game of Thrones. HBO ha avviato la produzione di una nuova serie del Trono di Spade, ambientata dopo la conclusione che tutti conoscono, odiano o amano. Kit Harington tornerà a indossare gli abiti del celebre condottiero. Sarà il protagonista di questa nuova storia. Lo ritroveremo oltre ciò che resta della barriera, con Spettro e il Popolo Libero. Condannato in esilio nell’unico luogo dove abbia sentito d’avere uno scopo.

Considerando come si tratti di un sequel, nulla vieta la comparsa di atri personaggi amatissimi sopravvissuti ai fatti dell’ultima stagione di Game of Thrones. Pensiamo ad Arya Stark, ovvero Maisie Williams, a Sophie Turner, che ha interpretato Sansa Stark, così come Tormund, che è Kristofer Hiviju.

Fino a questo momento abbiamo vagamente fatto qualche Spoiler, di fatto rivelando chi è sopravvissuto o meno. In seguito però troverete una rivelazione molto importante. Continuate solo se avete già visto l’ultima stagione.

Sequel Game of Thrones: torna Emilia Clarke?

Daenerys Targaryen sarà nel sequel di Game of Thrones? In molti hanno ipotizzato che la regina impazzita e assetata di potere e sangue fosse ancora viva. Drogon la conduce lontano e forse come Jon Snow potrebbe essere stata resuscitata da una sacerdotessa di R’hllor. Nello specifico si è parlato di Kinvara. Staremo a vedere se il sequel punterà su questa grande rivelazione, offrendo di fatto una seconda parte al finale della serie.