New Amsterdam 4 come finisce la terza puntata

Come finisce la terza puntata di New Amsterdam? Nuovo appuntamento in prima TV in chiaro su Canale 5, venerdì 17 giugno.

Scopriamo il finale dei nuovi tre episodi in onda in prima TV in chiaro su Canale 5 di New Amsterdam 4. Si tratta della terza puntata proposta da Mediaset, che comprende gli episodi sette, otto e nove. Ecco come finiscono.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 7

Lyn, Floyd e Claude discutono della loro relazione e chiariscono un po’ di cose. Claude pare accettare tutto. Lauren si pone al fianco di Leyla e l’aiuta a studiare. Max ed Helen assistono a un incidente con un’ambulanza. Aiutano tutti e li portano in ospedale. Max fa ritorno sulla scena e ha una crisi ripensando a Georgia.

Le persone soccorse parlano di come l’ambulanza corresse eccessivamente. Lo stesso dice uno dei paramedici. L’autista, Roberta, si dà la colpa ma Max si rende conto di come manchi il referto del paziente morto durante l’intervento. Fronteggiando l’uomo alla guida, questi ammette d’averlo strappato. Non avrebbe infatti dovuto trasportarlo, non essendo una chiamata d’emergenza.

Veronica parla con Iggy e spiega come perderà il lavoro se non tornerà a vedere i pazienti. Spiega a Floyd di come Claude abbia voluto cambiare il programma.

Helen e Agnes curano una ragazza affetta da Sickle Cell. Ha profonde crisi e il padre spiega loro che lo studio che avrebbe dovuto aiutarla è stato annullato dall’ospedale. Helen prova a chiedere informazioni in merito alla sperimentazione. Le dicono che è stata proprio lei a ordinare la riassegnazione dei fonti durante la pandemia. Non li hanno mai recuperati tutti.

Roberto racconta a Lauren e Max che il suo capo battaglione gli ha ordinato di prelevare persone al di fuori della sua giurisdizione, così da competere con le compagnie private. Il tutto su ordine del dottor Fuentes. Questi allude al fatto di sapere della tangente di Lauren e vuole di più da lei. Helen chiede soldi per compensare la riduzione dei fondi. Ottiene il denaro da Fuentes ma a scapito di un altro dipartimento.

Max dice a Veronica che sta procurando loro altre ambulanze private, mentre Iggy prova a visitare i pazienti ma non ci riesce a causa della sua profonda ansia. Ne parla con Martin e concordano che può dimettersi.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 8

Fuentes è pronto a licenziare Iggy, Lauren e Floyd. Max parla con Veronica di quanto ha fatto e di come anche altri medici siano stati licenziati. L’uomo si rende conto, inoltre, che qualcosa non va in ospedale con internet. Sono sotto attacco hacker, il mette a repentaglio la vita di molti pazienti, compresa una che riceve nel cervello una dose cinque volte maggiore di chemio.

Arriva infine una richiesta in denaro. Devono pagare 10 milioni di dollari o l’ospedale sarà del tutto messo fuori gioco. Ogni reparto è in tilt, in una situazione drammatica che potrebbe proseguire settimane. Max chiede aiuto a Veronica, che accetta di intervenire solo se lui firmerà i documenti del licenziamento dei suoi amici.

Il cuore bionico di Chester è a rischio e Lauren deve estrarre il pacemaker dal suo petto, così da porre fine alle scosse che sta ricevendo. Le cartelle mediche digitalizzate sono sparite e non è affatto facile gestire l’intera situazione. Il paziente di Iggy cade a terra privo di sensi. Il suo cuore si ferma a causa degli errati farmaci che gli hanno dato.

Max si confida con Helen sulla questione budget di Veronica e secondo lei dovrebbe essere lui a dirlo ai suoi amici. Gladys scopre che il paziente di Iggy ha chiesto espressamente due pillole, sapendo d’essere allergico. Alla fine Max incontra gli altri sul tetto e racconta cosa ha dovuto sacrificare per ottenere l’aiuto di Veronica. Lei voleva loro ma lui ha fatto in modo che venissero licenziate altre 148 persone, salvandoli. Tra questi vi sono però Casey, Agnes, Gladys e Clyde.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 9

Un incendio divampato in una chiesa porta in ospedale un grande afflusso di immigrati privi di documenti. L’ICE giunge sul posto con un mandato per radunarli tutti. Max però trasforma la caffetteria in un luogo di preghiera, così da tenerli fuori. Non permetterà che nessuno venga portato via senza ricevere le necessarie cure. Karen è d’accordo e insieme decidono di liberarsi di Fuentes una volta per tutte.

Karen si mette al lavoro per quanto riguarda i voti e parla con Evan. Spera che il suo voto possa dare la svolta in consiglio. Un uomo trans viene ricoverato e si scopre avere un cancro al seno. Helen e Lyn praticano una mastectomia, ma non basta. Floyd e Leyla intanto operano un ragazzo e lui le offre un posto in Chirurgia Generale. Iggy entra in contatto con Rahel, che è profondamente spirituale. Non vuole perdere questa connessione con Dio a causa delle cure. Max usa le ambulanze per distrarre l’ICE, mentre spostano i pazienti fuori e tornano in chiesa. Karen e Max tengon ola riunione del consiglio e votano per mandar via Fuentes. La situazione però si ribalta e lui vota per rimuovere Karen dalla presidenza.