Paola di Benedetto e Rkomi parla lei e arriva finalmente la verità

Paola di Benedetto e Rkomi stanno insieme ufficialmente? La speaker esce allo scoperto e commenta le foto di Chi

Paola di Benedetto e Rkomi sono stati paparazzati insieme a scambiarsi baci appassionati da Chi. Lo scoop di qualche giorno fa del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto giro del web ed è ormai cosa nota. La domanda che in molti sui social si fanno e se il cantante di Insuperabile e la speaker di Rtl102.5 sono fidanzati o se c’è in atto una frequentazione e se son rose fioriranno.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 è uscita alla scoperto sulla sua relazione con il nuovo giudice di X Factor. Paola di Benedetto ha parlato di Rkomi in una diretta Instagram con la redazione del magazine Grazia che le ha dedicato l’ultima copertina del numero in uscita. Come riportato da Very Inutil People l’ex madre natura ha parlato della sua vita privata difendendosi dalle accuse degli haters che l’hanno criticata definendola una ragazza che cambia spessa fidanzati. La mora influencer da quasi due milioni di follower ha ricordato che dopo la fine della sua storia d’amore con Fede, nome d’arte di Federico Rossi, è stata un anno single. Finalmente è poi arrivata la verità su Paola di Benedetto e Rkomi dalle sue stesse dichiarazioni. La speaker di Rtl102.5 ha commentato con simpatia le foto apparse su Chi del bacio con il cantante di Ossa Rotte. Ha scherzato dicendo che quelli della paparazzata non sono degli avatar e ha detto “a voi le conclusioni”. A scanso di equivoci è implicitamente una conferma che Paola di Benedetto e Rkomi stanno insieme anche se non hanno ufficializzato su Instagram per il momento. Vi proponiamo un video sul nostro profilo TikTok dove i due già coppia hanno finto di ignorarsi al concerto di Radio Zeta.