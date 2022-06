- Advertisement -

In occasione dei trenta anni della sua carriera, andiamo a scoprire qual è la prima canzone realizzata da Gigi D’Alessio.

Nella splendida location di Piazza Plebiscito a Napoli, venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno, Gigi D’Alessio sarà protagonista di un attesissimo doppio concerto, ricchissimo di ospiti, che celebrerà i trenta anni di carriera del cantante. Un’occasione per ripercorrere tutte le tappe della carriera dell’artista, accompagnato sul palco da tantissimi amici e colleghi. Uno show attesissimo, che venerdì 17 giugno andrà anche in onda in prima serata su Rai 1. Andiamo dunque a scoprire, per l’occasione, qual è stata la prima canzone di Gigi D’Alessio.

Qual è la prima canzone di Gigi D’Alessio

Una lunga carriera, giunta ai suoi 30 anni e ricchissima di successi e soddisfazioni. Ma da dove ha avuto inizio? Gigi D’Alessio ha iniziato a studiare musica sin da piccolo, componendo e scrivendo anche. In gioventù è entrato nel panorama musicale lavorando con grandi nomi della musica napoletana, da Mario Trevi a Pino Mauro, fino a Mario Merola, di cui diventa il pianista ufficiale. Il primo album della sua carriera è del 1992 e s’intitola Lasciatemi cantare. Questo contiene i primi brani dell’artista, tutti realizzati in dialetto napoletano, tra cui spicca Cient’anne dedicato proprio a Mario Merola.

Da quel momento in poi la produzione di Gigi D’Alessio si fa molto intensa e piano piano la sua stella inizia a brillare. Un momento chiave della carriera dell’artista è sicuramente la prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2000 nella sezione Campioni, dove concorre col brano Non dirgli mai, divenuto una vera e propria pietra miliare della musica italiana. A questi poi si aggiungeranno tantissimi altri brani famosissimi, che hanno contrassegnato più di 20 anni di carriera e che riecheggeranno di nuovo in Piazza Plebiscito in occasione della celebrazioni dei 30 anni di una straordinaria carriera, partita nell’ormai lontano 1992.