Spiderhead dove è stato girato: location del film con Chris Hemsworth

Dove è stato girato Spiderhead? Il nuovo film con Chris Hemsworth è in streaming su Netflix dal 17 giugno. Ecco le location.

Scopriamo i luoghi dove è stato girato Spiderhead. Chris Hemsworth torna su Netflix con un film fantascientifico tratto da una storia breve di George Saunders. Scopriamo tutte le location che sono state utilizzate.

Spiderhead trama

Steve Abnesti gestisce un penitenziario differente da qualsiasi altro al mondo. In un futuro non troppo distante, l’uomo ha ricevuto l’autorizzazione a fare degli esperimenti sui detenuti. A tutti viene impiantato un dispositivo che somministra ogni sorta di farmaco all’avanguardia, in grado di agire sul loro cervello.

In cambio i carcerati ottengono uno sconto di pena. Differenti gli aspetti che interessano Abnesti, il cui programma è ricco di ombre. Tutto cambia quando Jeff e Lizzy instaurano un legame. Il loro percorso prende una piega complessa, con Abnesti che varca i limiti del libero arbitrio.

Spiderhead dove è stato girato

Dove è stato girato Spiderhead? Le riprese del nuovo film Netflix con Chris Hemsworth hanno avuto inizio a novembre 2020. Cast e crew si sono trasferiti nel Queensland, in Australia. Un viaggio decisamente breve per l’attore, che da alcuni anni è tornato in Oceania, trasferendosi con la sua famiglia da Los Angeles.

Un progetto importante per rilanciare l’economia nazionale durante la pandemia di Covid-19. La produzione mirava infatti a creare 360 posti di lavoro, con un guadagno generale di 47 milioni di dollari australiani per l’economia locale. Tra le principali location troviamo la Gold Coast, Darlington, Hinze Dam, Tallebudgera Valley e la celebre Whitsyndays, una delle principali attrazioni turistiche del territorio.