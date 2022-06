Stash The Kolors incidente frontale come stanno: se l’è vista brutta

- Advertisement -

Stash con i the Kolors ha fatto un incidente verso il concerto a Venafro. La dinamica del frontale e come sta il gruppo

Stash insieme a gli altri componenti dei The Kolors se la sono vista brutta ieri sera direzione Venafro. A dare la notizia dell’incidente su Instagram lo stesso giudice dell‘ultima edizione di Amici. A prescindere dalle condizioni di salute della band la dinamica dello scontro tra i veicoli è stata particolarmente intensa. Un camion veniva contromano nelle corsia opposta alla band di Pensare Male e ha preso il minivan che stava trasportando gli artisti verso il concerto in programma ieri sera.

Stash ha subito rassicurato i fan dei the Kolors stanno tutti bene fortunatamente, nessuno si è fatto male e la serata si è tenuta lo stesso anche se in ritardo con grande successo. Il Summer Tour dei The Kolors sta spopolando. Partito il 1 maggio da Nocera Inferiore si concluderà l’8 settembre a Uta.

Stash a breve sarà papà bis la sua compagna Giulia Belmomonte è incinta e partorirà a breve. Gli altri componenti dei The Kolors sono Alex Fiordispino e Daniele Mona che hanno partecipato ad Amici insieme a Stash nel 2015. Dopo aver vinto il gruppo è diventato famoso con il tormentone “Oh, Oh, Oh” ritornello del brano Everytime.