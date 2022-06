- Advertisement -

Chi ha vinto Tu Si Que Vales 2021? Ecco chi ha conquistato l’ottava e più recente edizione del talent show di Canale 5.

Vi manca già Tu Si Que Vales? In attesa della nona edizione del talent show Mediaset, in arrivo il prossimo autunno sui nostri schermi, a partire da stasera vanno in onda su Canale 5 le repliche dell’ultima, svoltasi tra settembre e dicembre 2021.

Tu Si Que Vales è un format nato in Spagna nel 2008 su Telecinco, rete sorella dell’italiana Canale 5, in cui vari concorrenti si cimentando mettendo in mostra una loro abilità, senza limitazioni, puntando a vincere il montepremi di 100.000 euro.

In Italia, lo show è arrivato nella prima serata di Canale 5 con un’edizione tutta nuova a partire dal 2014, che vede come presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, mentre i giudici sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Chi ha vinto Tu Si Que Vales 2021

L’ottava edizione del talent show della prima serata di Canale 5 è andata in onda dal 18 settembre al 27 novembre 2021 per un totale undici puntate.

La vittoria finale è andata a Sadeck Berrabah, coreografo e ballerino francese, con la sua crew. Geometrie Variable. Ha esordito a Tu Si Que Vales durante la prima puntata, andata in onda il 18 settembre 2021, accedendo alla finale dove si è imposto davanti al mago Alessandro Parabiaghi e al saltatore con la corda Cristian Sabba.