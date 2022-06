A Forte dei Marmi la spiaggia più profumata d’Italia firmata Culti Milano

- Advertisement -

A Forte dei Marmi c’è la spiaggia più profumata d’Italia: scopriamo tutto sulla suggestiva location protagonista dell’estate 2022.

La grande novità dell’estate 2022 porta la firma di Culti Milano, azienda leader nella produzione di fragranze per ambiente. Culti ha dato vita infatti a una spiaggia dove le sue prelibate profumazioni creano un’atmosfera davvero suggestiva e unica. Scopriamo dunque tutto sull’esclusiva spiaggia allestita a Forte dei Marmi.

Forte dei Marmi: i segreti della spiaggia più profumata d’Italia

Una delle mete più ricercate dell’estate italiana offre quest’anno un’esperienza veramente unica. Lo storico stabilimento Bagno Cesare di Forte dei Marmi si presenta con un look totalmente rinnovato alla nuova stagione, con una nuova proprietà che ha deciso di allestire una proposta veramente unica. Avvalendosi della collaborazione con Culti Milano, Bagno Cesare offre la spiaggia più profumata d’Italia, con l’allestimento di tutta una serie di dispositivi olfattivi che diffondono le fragranze uniche dell’azienda.

Un’esperienza unica, con gli odori del mare che si mischiano a quelli delle arance amare di Aramara, una delle fragranze simbolo di Culti Milano. Il tutto racchiude una location suggestiva, dove trovano spazio 26 tende e 14 signature cabin e il ristorante pieds dand l’eau. All’esperienza olfattiva unica si unisce anche l’esplosione di sapori garantita dal giovane bartender Marco Begotti, che ha saputo reinterpretare l’Aramara sotto formula di cocktail rendendo l’esperienza fruibile tramite diversi sensi.

Infine, a completamento delle note profumate c’è Tessuto, la prima fragranza realizzata dal fondatore di Culti Milano Alessandro Agrati. L’odore fresco e unico di Tessuto veste gli oggetti che rivestono la spiaggia, dai teli ai cuscini. Le note olfattive di Culti Milano e i sapori della Versilia dunque creano i presupposti per un’esperienza unica, in una delle location maggiormente prese di mira dai turisti italiani e non solo. Per un’estate indimenticabile, Bagno Cesare a Forte dei Marmi è la scelta giusta, grazie alla partnership con Culti Milano.