Gianni Bella oggi cosa ha avuto: la malattia

Andiamo alla scoperta della malattia di Gianni Bella: scopriamo cosa ha avuto e come sta adesso il cantante.

Quella di Gianni Bella è sicuramente una delle voci più importanti e amate della storia della musica italiana. Fratello di Marcella, anche lei cantante molto amata, Gianni ha avuto una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, ma ha anche dovuto attraversare dei momenti difficili nella sua vita. Su tutti ovviamente la malattia che la ha colpito anni fa: scopriamo cosa ha avuto e come sta oggi.

Gianni Bella: la malattia

Nel 2010 il cantante è stato colto da un ictus ed è stato ricoverato immediatamente all’Ospedale San Giorgio di Ferrara. Gianni è riuscito a superare la malattia, ma ha dovuto passare un periodo veramente difficile. Dopo il ricovero, il cantante ha dovuto attraversare un lungo periodo di riabilitazione, 7 mesi per fare progressi significativi e tornare finalmente a casa. Il recupero del cantante è stato significativo, merito soprattutto del lavoro dell’ospedale di Ferrara, centro specializzato nella riabilitazione.

Dopo sette mesi dunque Gianni ha fatto ritorno a casa e ha potuto completare finalmente il lavoro a cui stava lavorando: la trasposizione teatrale di Storia di una capinera di Giovanni Verga insieme a Mogol e Geoff Westley. Bella riesce dunque a consegnare il proprio capolavoro e torna alla vita di tutti i giorni. Nel 2014 il cantante ha anche scritto un componimento autobiografico, in cui viene affrontato ovviamente il tema della malattia, e progressivamente l’artista inizia a farsi vedere in televisione, dove era mancato a lungo per riprendersi al meglio dal male.

Oggi Gianni Bella sta bene, ha 76 anni e si è messo alle spalle quel brutto periodo segnato dall’ictus. Lo ha fatto con molta forza di volontà, le persone vicino a lui hanno raccontato che il cantante non ha mai perso la sua carica, nemmeno nei momenti difficili, finendo per dare lui sostegno alle persone che gli erano intorno.