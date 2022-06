Hancock come finisce il film con Will Smith: finale spiegato

- Advertisement -

Come finisce Hancock? È un film di supereroi con protagonista Will Smith, diretto da Peter Berg e uscito al cinema nel 2008.

Continuate a leggere per scoprire il finale spiegato di Hancock, film di supereroi del 2008 che vede come protagonista Will Smith, affiancato da Charlize Theron e Jason Bateman. Ecco come finisce Hancock di Peter Berg.

Hancock come finisce

Hancock scopre per la prima volta cosa sia il dolore. Viene ferito da colpi d’arma da fuoco e si ritrova in ospedale. Non capisce cosa stia accadendo ma poi Mary fa luce sulla questione. Gli spiega come più tempo trascorrano insieme, più umani diventano. I loro poteri svaniscono se sono l’uno al fianco dell’altra.

È tempo di far luce sul loro passato, e così lei inizia a raccontare. Duemila anni prima Hancock e Mary stavano insieme. Anime gemelle con secoli di storia alle spalle. Avevano deciso di vivere una vita umana, normale, così da poter invecchiare insieme e morire, come mortali qualunque. La gente del tempo, però, scoperte le loro abilità, li additò come mostri e diede loro la caccia.

Mary rischiò di morire a causa di ciò e Hancock corse a salvarla. Si spiegano così le cicatrici che ha sul corpo. L’ultimo incidente era avvenuto a Miamo 80 anni prima. Aggrediti da un gruppo di ladri in un vicolo, lui restò ferito gravemente ma restò in vita. A causa dei colpi subiti, perse la memoria. Ha così dimenticato chi fosse e soprattutto dell’esistenza di Mary. Lei gli spiega come lui sia sempre stato diverso da tutti gli altri della loro razza. Vegliare e proteggere il mondo è nel suo destino. Lui è l’ultimo dei supereroi.

In ospedale fanno irruzione cinque criminali che intendono far fuori Hancock, approfittando del suo essere vulnerabile. Mary viene ferita gravamente, provando a proteggerlo. Ne nasce una lotta furibonda, con il capo della banda, unico superstite, che pare avere la meglio su Hancock. Ray sopraggiunge e lo uccide con un’ascia antincendio. Con un ultimo sforzo l’uomo vola via e salva Mary.

Un salto nel futuro ci mostra come il protagonista abbia accettato la sua vita da supereroe. Si è trasferito a New York, allontanandosi così da Mary. Lei e Ray potranno continuare a vivere sereni.