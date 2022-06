Marcella Bella oggi: che fine ha fatto la cantante

- Advertisement -

Scopriamo che fine ha fatto Marcella Bella: cosa fa oggi la famosa cantante di Montagne verdi.

Marcella Bella è sicuramente una delle grandi protagoniste della storia della musica italiana. Nata a Catania nel giugno 1952, è stata una grande protagonista della musica soprattutto negli anni ’70 e ’80, firmando celebri canzoni come Montagne verdi. Alle spalle dunque la cantante ha una lunghissima carriera, che ha superato il traguardo dei cinquanta anni da poco, ma andiamo a scoprire che fine ha fatto la cantante e cosa fa oggi.

Marcella Bella oggi: che fine ha fatto

Col passare del tempo la sua attività musicale si è progressivamente ridotta, dagli anni 2000 la cantante ha pubblicato cinque album e una raccolta, uscita nel 2019, volta a celebrare i cinquanta anni della sua carriera. Non è ridotta però la sua presenza nel mondo dello spettacolo, perché Marcella Bella negli ultimi anni è stata spesso protagonista in televisione. Nel 2018 ad esempio la cantante ha partecipato come coach e giurata alla prima edizione dello show di Rai 1 Ora o mai più, condotto da Amadeus, seguendo l’allievo Stefano Sani. L’esperienza da coach viene replicata anche nella seconda edizione del programma, dove segue la cantante Silvia Salemi, che con lei si piazza al terzo posto finale.

Il 2019 come detto è l’anno dei suoi cinquanta anni di carriera e per l’occasione il 15 aprile Marcella Belle è stata protagonista di uno spettacolo indimenticabile tenuto al Teatro Brancaccio di Roma insieme a tantissimi ospiti e amici. Tra le ultime esperienze in televisione della donna troviamo infine la partecipazione, ancora nei panni di giurata, alla prima edizione di Star in the star, show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La donna è stata affiancata in giuria da Claudio Amendola e Andrea Pucci e ha contribuito a sancire la vittoria di Syria.