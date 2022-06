Mario Merello chi è il marito di Marcella Bella: che lavoro faceva

- Advertisement -

Mario Merello è il marito di Marcella Bella con cui la cantante ha avuto tre figli. Fece scalpore lo yacht regalato alla moglie

Mario Merello non ha fatto mai parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stato lontano dal gossip. È noto per essere il marito facoltoso di una grande star della musica italiana, l’iconica Marcella Bella. Da montagne verdi a nell’aria le canzoni della sorella di Gianni Bella hanno scritto la storia della musica italiana degli anni 70/80. Come spesso accade alle donne di successo c’è grande curiosità attorno alla vita privata di Marcella Bella e sul marito Mario Merello. Gossippiamo un po’ sul suo lavoro e sulla loro storia d’amore.

Mario Merello chi è il marito di Marcella Bella: età, lavoro, figli

Mario Merello è un noto imprenditore milanese. Nato nella city non ha mai rivelato la sua data di nascita ma presupponiamo che abbia intorno ai 75 anni di età dato che Marcella Bella ha 70 anni. Colto, intelligente e affascinante sono queste le caratteristiche che hanno colpito la cantante al l’apice del successo ha conosciuto il suo futuro marito nel 1979 grazie ad amici in comune.

Lei usciva da una frequentazione con Red Canzian, batterista dei Pooh, dell’imprenditore non si conoscono le precedenti relazioni. Sono stati fidanzati per dieci anni e il matrimonio della sorella di Gianni Bella e del compagno milanese è stato celebrato nel 1989. Marcella Bella e Mario Merello hanno tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso. La cantante di nell’Aria ha rivelato diversi segreti sulla sua storia d‘amore che dura da oltre 30 anni. Ama essere sempre sensuale per il marito ed in casa sempre preparata. Merello le ha regalato una yacht per i suoi 40 anni di età ed è stata attaccata sui social, accuse da cui si è difesa con classe.

La voce di Montagne Verdi insieme ai suoi figli e suo marito era alle Maldive quando ci fu lo tsunami nel 2004, lei fu spinta in piscina dalle onde e pensava di morire. Sul matrimonio con Mario Merello Marcella Bella ha rivelato anche di essere gelosa. Ci fu molti anni fa un episodio con Lory Del Santo, la cantante l’affrontò quando in un ristorante la show girl si avvicinò più volte al marito pur non conoscendolo.