Transformers come finisce il primo film della saga di Michael Bay

Come finisce Transformers? Si tratta di un film d’azione fantascientifico diretto da Michael Bay, con protagonisti Shia LaBeouf e Megan Fox.

Scopriamo il finale di Transformers, film che dà il via alla saga ispirata dai celebri giocattoli e dalla relativa serie animata. Uscito al cinema nel 2007, è il primo di cinque capitoli a dir poco esplosivi.

Transformers come finisce

La squadra del capitano Lennox viene condotta presso la diga di Hoover. Con loro vi sono anche Sam, Mikaela, Maggie e Glen. In questo posto si trova la base del Settore 7, dove incontrano il segretario della difesa Keller. Qui vi sono Megatron, tenuto in criostasi dal 1935, e l’AllSpark, precipitato proprio in quel luogo migliaia di anni prima. Un segreto tenuto nascosto proprio dalla costruzione della diga.

Sam li convince a liberare Bumblebee, che riduce l’AllSpark a un piccolo cubo. Alla base è però giunto Frenzy, piccolo robot fedele ai Decepticon. Si è rigenerato grazie all’AllSpark e hackera la struttura, liberando Megatron. Ora tutti i Decepticon sono sulle tracce del Cubo, ovvero di Bumblebee

Il grande scontro sta per verificarsi. Optimus Prime fronteggia Barricade e Bonecrusher, sconfiggendo quest’ultimo. Alla diga intanto si tenta disperatamente di allertare l’aeronautica per fornire supporto agli Autobot e ai soldati. Riescono inoltre a sconfiggere Frenzy. Gli Autobot raggiungono un centro abitato, dove incontrano i Decepticon. Per le strade cittadine imperversa la battaglia. Megatron giunge e uccide Jazz. Si scontra con Optimus Prime e pare avere la meglio. I soldati però riescono a uccidere il carrarmato Brawl, con l’aiuto di Bumblebee. Abbattono anche Blackout grazie all’aeronautica.

In questo caos, Sam fugge con il cubo. Intende consegnare l’AllSpark ai militari per condurlo in elicottero in un luogo segreto e sicuro. Viene però ostacolato da Megatron. Optimus Prime decide di sacrificarsi e distruggere il cubo, per evitare che finisca in mani nemiche. Chiede a Sam di inserirlo nel suo petto. Sam invece lo inserisce in quello di Megatron, uccidendolo.

La battaglia è conclusa e il governo fa smantellare il Settore 7, gettando i resti dei robot morti nell’Abisso Laurenziano. Gli Autobot non possono ricostruire Cybertron, il loro pianeta d’origine, e decidono di restare sulla Terra come guardiani. Optimus Prime invia così a tutti gli Autobot persi nello spazio un messaggio di speranza. Tutti raggiungeranno la Terra.