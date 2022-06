Vite al Limite Aaron Washer com’è oggi FOTO

- Advertisement -

La storia di Aaron Washer è decisamente positiva. Al termine dell’esperienza a Vite al Limite si può dire abbia avuto un lieto fine.

La vita di Aaron Washer è totalmente cambiata dopo aver seguito il programma del dottor Now. Ecco come sta oggi e quanti kg ha perso da allora. Di seguito troverete anche alcune foto.

Aaron Washer si è rivolto alla clinica di Vite al Limite del dottor Now per dare una svolta alla propria vita. Dopo la morte della madre, si è rintanato in casa per aiutare il padre. Col passare degli anni ha però guadagnato sempre più peso, ritrovandosi così a essere lui ad aver bisogno di assistenza.

Quando il programma ha inizio, lui ha 30 anni e vive a New Braunfels, in Texas. Ha dato inizio al percorso di dimagrimento quando pesava 325 kg. La cura con il dottor Now è durata 12 mesi, nel corso dei quali ha ottenuto risultati eccezionali. Ha infatti perso 143 kg, raggiungendo quota 182 kg.

Vite al Limite Aaron Washer oggi

Aaron Washer ha saputo lottare duramente, perdendo molto peso. Ha avuto sempre al suo fianco il padre, pronto a sostenerlo in questo lungo viaggio. Ha ottenuto l’approvazione per l’intervento chirurgico per il bypass gastrico. Tra il duro lavoro e l’operazione, ha perso 143 kg, come detto. Uno dei risultati migliori del programma, considerando come in un anno sia passato da 325 kg a 182 kg.

Dopo la trasmissione si è lasciato alle spalle il dottor Now. Ha però proseguito a ottenere buoni risultati, accumulando progressi. Non si è fermato con lo spegnersi delle telecamere. Il padre è deceduto ma lui è riuscito a restare forte, senza rintanarsi nel cibo. Ha mantenuto una sana routine ed è oggi un uomo felice.