Vite al Limite Jeanne Covey com’è oggi FOTO: ha fatto causa

La storia di Jeanne Covey è molto complessa. La sua esperienza a Vite al Limite si è conclusa in tribunale: ecco perché.

Scopriamo com’è cambiata la vita di Jeanne Covey, passata da Vite al Limite alla denuncia contro il programma e il dottor Now. Ecco come sta oggi e quanti kg ha perso da allora. Di seguito troverete anche alcune foto.

Vite al Limite Jeanne Covey

L’esperienza di Jeanne Covey a Vite al Limite è stata molto complessa, a dir poco. Non è la prima ad aver evidenziato una profonda rabbia dopo una prima parte positiva del percorso intrapreso. Una storia terminata in tribunale. Una vicenda che ha profondamente colpito il pubblico. La donna è arrivata a pesare 317 kg. Un peso tale da impedirle di vivere serenamente la propria quotidianità. Impossibilitata a compiere gesti comuni, data la sua mole. Ha così deciso di rivolgersi al dottor Now. Il suo peso è legato a un profondo malessere interiore. Il suo passato è colmo di cicatrici. Ha raccontato infatti d’aver subito abusi. Ha cercato rifugio nel cibo. Al tempo del contatto con la produzione viveva ancora con i suoi genitori. Una situazione insostenibile. Per questo ha deciso di chiedere aiuto.

Pur sapendo quanto fosse complesso il percorso, Jeanne Covey ha deciso di affrontarlo. La 39enne ha però dovuto prestare soccorso a sua madre poco dopo l’arrivo a Houston. La donna era stata colpita da un malore. Ha così avuto inizio una pausa immediata dal percorso. Trascorsi sei mesi, però, è venuto a mancare suo padre. Due eventi che hanno impedito qualsiasi progresso sul fronte personale. Ha infatti perso appena 14 kg, non abbastanza per potersi sottoporre all’operazione di bypass gastrico

Vite al Limite Jeanne Covey fa causa

Il dottor Now restò scioccato dalla situazione, arrivando a metterle a disposizione un terapista, così da poter superare questo momento. Jeanne ha però deciso di portare la produzione in tribunale, insieme ad altri partecipanti allo show. Secondo la 39enne, il programma si sarebbe sottratto alle promesse fatte. Ciò riguarderebbe la copertura delle spese mediche fornite alla madre. Vi sarebbe in sospeso una parcella da 70mila dollari.

Vite al Limite Jeanny Covey oggi

Jeanne Covey ha detto la sua sul programma e cos’è accaduto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Ha spiegato come nei primi due giorni l’abbiano rimpinzata di cibo. Una sorta di buffet tutto per lei. È stata costretta a mangiare per poter mostrare il suo problema alimentare alle telecamere. In realtà lei aveva già ridotto la propria alimentazione ben prima di arrivare a Houston.



Ha poi parlato dei contrasti con la produzione dovuti all’operazione della madre e alla gestione del dramma della morte di suo padre. In tutto questo caos, è riuscita a presentarsi per l’ultimo appuntamento per il bypass gastrico. Alla fine ha ricevuto l’intervento, anche se in televisione ciò non è mai stato mostrato. Ha perso mezza persona, come ha spiegato lei, circa 174 kg. Oggi è molto più sana e, anche se ha ancora tanta strada da fare, non si arrende.