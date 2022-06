Chi è Angela Rafanelli di Linea Verde Estate

- Advertisement -

Angela Rafanelli: andiamo a scoprire chi è la conduttrice protagonista per i prossimi mesi di Linea verde Estate.

Con l’arrivo del caldo è arrivata la versione estiva di Linea verde, uno dei programmi più amati del palinsesto di Rai 1. Ogni domenica vanno in onda le puntate di Linea verde Estate e alla conduzione del programma ci sono Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. Scopriamo tutto dunque sulla conduttrice del programma di Rai 1.

Chi è Angela Rafanelli

Angela Rafanelli nasce a Livorno il 13 giugno 1978. Si appassiona alla recitazione e si diploma nel 2002 al Piccolo Teatro di Milano, iniziando quindi ad accumulare le prime esperienze nell’ambiente. Dopo qualche anno Angela arriva in televisione, ottenendo notorietà soprattutto come inviata a Le Iene su Italia 1. Fino al 2012 è protagonista di diversi programmi come Loveline su MTV e Le vite degli altri su LA7, poi si prende una pausa dovuta alla nascita della figlia Blu e alla morte del compagno Claudio Sinatti e torna in televisione nel 2014.

Per tre anni Angela è inviata su Rai 2 per Quelli che il calcio e da lì vive diverse esperienze in Rai. La donna prende parte a diversi programmi come Domenica In e In viaggio con lei, fino ad approfare negli ultimi anni a Linea verde. In particolare, dal 2020 la conduttrice è alla guida degli spin-off Linea verde Radici e Linea verde Estate.

Uno dei momenti più difficili che ha dovuto vivere la donna è stato sicuramente quello della morte del compagno, il fotografo e disegnatore Claudio Sinatti, che è venuto a mancare prematuramente a causa di una leucemia. Al momento della morte dell’uomo la figlia di Angela, Blu, aveva appena sette mesi, quindi la conduttrice ha dovuto superare la morte del compagno e intanto crescere la figlia, cui ha dedicato tutto il suo amore.