Cosa è successo a Elettra Lamborghini: molestata reagisce così VIDEO

Elettra Lamborghini ha vissuto un momento davvero spiacevole durante una sua esibizione: scopriamo cos’è successo.

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini, che durante uno show ha subito delle molestie da un ragazzo presente in platea, reagendo ovviamente in maniera decisa e denunciando l’accaduto sui social. Andiamo dunque a scoprire cosa è successo alla cantante e cosa ha raccontato sulle sue storie su Instagram.

Elettra Lamborghini: cosa è successo alla cantante

La donna ha fornito un resoconto molto dettagliato della serata attraverso i propri social. Elettra Lamborghini ha raccontato tramite le storie Instagram di aver fatto un dj set in un locale a lei molto caro e mentre era sul palco un ragazzo ha cominciato a fare video riprendendo le parti intime della cantante e urlandole parole poco carine. Il tutto per rispondere a una challenge su TikTok che secondo la cantante starebbe spopolando.

Elettra ha raccontato di essersi sentita molto a disagio, ha fermato l’esibizione per lamentarsi di questa cosa e invitare quel ragazzo ad abbandonare il locale di cosa è successo). Elettra ha poi continuato lo show ma ha raccontato di essersi sentita parecchio a disagio. La cantante è stata poi protagonista di alcune discussioni con altri ragazzi presenti lì in platea, che evidentemente non riuscivano a capire quanto per una donna possa essere pesante sentirsi dire certe parole. La Lamborghini ha infatti raccontato di aver scelto di denunciare tutto tramite i social anche per dare sostegno a molte altre artiste che ricevono un trattamento simile durante gli show.

Come detto, sul profilo Instagram di Elettra Lamborghini è possibile vedere tutte le storie col suo racconto della serata. Una brutta disavventura per la cantante, che però con la sua denuncia può aiutare a mettere in risalto un problema che sta affliggendo, come da sua testimonianza, molte artiste e per cui bisognerebbe prendere delle decisioni più drastiche.