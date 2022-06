Gabi Cavallin chi è la dj al centro del gossip: incinta e abbandonata

- Advertisement -

Gabi Cavallin, scopriamo chi è la dj che è finita suo malgrado al centro del dj per la sua relazione col calciatore brasiliano Antony.

Sedotta e abbandonata: la dj Gabi Cavallin è finita al centro del gossip per la sua relazione con Antony, stella dell’Ajax e della Nazionale brasiliana. La dj è diventata infatti, di fatto, l’amante del calciatore, sposato con Rosilenny Batist. Ma quella che poteva sembrare una semplice scappatella o una relazione extra-coniugale si è trasformata in qualcosa di ben più serio per Antony: Gabi Cavallin infatti è incinta proprio del calciatore brasiliano.

Chi è Gabi Cavallin

Gabi Cavallin è una dj, modella e influencer con un grande seguito sui social. La donna è balzata agli onori delle cronache per la sua relazione col calciatore brasiliano Antony, ma soprattutto per il fatto di essere rimasta incinta del calciatore. La bomba è scoppiata in Brasile e ha travolto il giocatore dell’Ajax, il cui matrimonio era già appeso a un filo per tutte le voci sulla sua infedeltà. Voci fondate a quanto pare, perché a peggiorare la situazione ci si è messa anche la gravidanza dell’amante di Antony, che ora è chiamato sicuramente a prendere decisioni importanti per la sua vita.

A rivelare tutta la vicenda è stato il giornale Metropoles, rivelando come questo intrigo sia diventato sempre più fitto per il calciatore, rimasto incastrato in queste trame. Stando però sempre a quanto rivelato dal Brasile, pare che Antony abbia deciso di rompere con la moglie e di legarsi in via ufficiale alla dj, crescendo con lei il bambino che nascerà tra qualche mese. Ora per il calciatore dunque si prospetta un periodo difficile, dovrà prima affrontare la difficile separazione con la moglie e poi dovrà dimostrare la propria fedeltà alla dj che sta per renderlo padre, con la speranza che gli intrighi sentimentali siano finiti.