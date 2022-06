Titti di Mina Settembre chi è l’attrice Valentina D’Agostino

- Advertisement -

Valentina D’Agostino, scopriamo chi è l’attrice che interpreta Titti nella serie televisiva Mina Settembre.

Tra i volti protagonisti di Mina Settembre, fiction di Rai tratta dalla serie di racconti di Maurizio De Giovanni, c’è Valentina D’Agostino, che all’interno della serie interpreta il ruolo di Titti. Andiamo dunque a scoprire chi è l’attrice.

Chi è Valentina D’Agostino

Valentina D’Agostino nasce a Palermo il 13 settembre 1982. Si diploma in recitazione all’Accademia Teatro Biondo Stabile di Palermo, tra le più prestigiose scuole della città, e tra il 2002 e il 2006 è protagonista a teatro recitando in varie opere del regista Pietro Carriglio, che per ben 25 anni è stato direttore artistico proprio del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Valentina dunque inizia la sua carriera a teatro, facendosi notare nella sua Sicilia, quindi decide di compiere il grande passo e trasferirsi a Roma.

Nella Capitale per Valentina inizia una nuova fase della sua carriera. Nel 2006 arrivano gli esordi sia sul piccolo che sul grande schermo. Al cinema in Il mio miglior nemico di Carlo Verdone e in televisione partecipando alla diciannovesima puntata della quinta edizione di Don Matteo. Valentina troverà poi la sua dimensione soprattutto in televisione, partecipando a tantissime fiction. Al cinema tornerà nel 2011 con Il sesso aggiunto e un anno dopo lavora ancora con Carlo Verdone in Posti in piedi in paradiso. Infine, l’ultima apparizione televisiva della donna è nel 2020, nel film Cambio tutto di Guido Chiesa.

Molto più lunga la carriera in televisione, dove Valentina ha preso parte a diverse fiction. Tra le prime esperienze troviamo Raccontami, Piper e Un passo dal cielo. Poi l’abbiamo vista nella produzione internazionale I Borgia e in altre fiction come La mafia uccide solo d’estate e Come fai sbagli. L’ultima parte che ha interpretato è proprio quella di Titti nella serie televisiva in onda sui canali Rai Mina Settembre.