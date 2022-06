Alessio Zucchini chi è il giornalista RAI del TG1

- Advertisement -

Scopriamo tutto sulla carriera professionale di Alessio Zucchini, uno dei giornalisti protagonisti del TG1.

Alessio Zucchini è uno dei giornalisti che fanno parte della redazione del TG1. Andiamo a scoprire tutto sulla sua carriera, sul suo percorso che lo ha portato all’interno del telegiornale di Rai 1 e ciò che sappiamo della sua vita privata e delle sue passioni-

Chi è Alessio Zucchini

Alessio Zucchini nasce a Umbertide, in provincia di Perugia, il 18 settembre 1973. Dopo aver completato gli studi liceali Alessio si trasferisce a Torino, dove s’iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Sin da bambino, il suo sogno era quello di fare il giornalista, spinto anche dalla passione dei genitori che avevano una radio locale in Umbria. Dunque Alessio si laurea a Torino e poi s’iscrive alla scuola di Giornalismo Rai, iniziando a lavorare nell’emittente statale nel 2003.

Alessio Zucchini si fa notare sul piccolo schermo conducendo Unomattina Estate e ponendosi alla guida dell’edizione delle 13:30 del TG1. A partire da novembre 2020 poi Alessio entra a far parte del team di conduttori che si occupa dell’edizione delle ore 20:00 del telegiornale, l’edizione di punta del programma informativo di Rai1. All’attivo, Alessio Zucchini ha anche un’esperienza al cinema, di prestigio perché ha preso parte al film di Woody Allen To Rome with Love, interpretando proprio il ruolo di un giornalista che intervista Roberto Benigni.

Per quanto riguarda la sfera privata, Alessio è sposato, ma non sappiamo chi sia la moglie. Il giornalista è infatti molto riservato e tiene la propria vita personale al riparo dalle indiscrezioni. Sappiamo però che la coppia ha due figli, ma non sappiamo molto di più su di loro. Per quanto riguarda le sue passioni, Alessio ama viaggiare e possiede un personale blog a riguardo ed è anche un grande appassionato di ciclismo e calcio, nonché tifoso del Perugia.