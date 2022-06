- Advertisement -

Camilla Venturini, scopriamo tutto sulla fidanzata del celebre rapper Ghali: tutti i dettagli sulla sua vita e sul suo lavoro.

Ghali è uno dei grandi protagonisti della scena musicale del momento. Tra i grandi nomi della scena rap attuale, negli ultimi tempi ha pubblicato il suo nuovo album, dal titolo Sensazione ultra, che subito riscosso un importante numero di consensi. Recentemente Ghali ha anche condiviso qualcosa della sua vita privata, ovvero la relazione con Camilla Venturini, la sua fidanzata. I due sono usciti allo scoperto con uno scatto su Instagram, ma chi è la ragazza? Scopriamolo.

Camilla Venturini, chi è la fidanzata di Ghali

Non sono disponibili moltissime informazioni sulla ragazza. Sappiamo che Camilla è originaria di Brescia e che ha una sorella gemella di nome Giulia. Le due lavorano insieme e hanno dato vita al brand Medea, che si occupa della produzione di borse e accessori. Insieme hanno parlato del loro brand, che prende nome dal film di Pierpaolo Pasolini, una fonte d’ispirazione per le due sorelle che hanno così deciso di omaggiarlo.

Il marchio Medea è nato circa due anni e mezzo fa ed è in continua ascesa. Tuttavia, le due sorelle hanno detto che vogliono fare le cose con calma, senza seguire i ritmi ossessivi e frenetici del mondo della moda. Il loro brand sta riscuotendo successo e per il futuro hanno dei progetti in mente, ma vogliono prendersi tutto il tempo per realizzarli e per portare avanti il loro progetto come vogliono.

Tornando alla relazione tra Camilla e Ghali, i due hanno postato una foto insieme, ufficializzando di fatto la loro relazione anche se non ne hanno mai parlato apertamente. Probabilmente i due si sono conosciuti tramite Giulia, che in passato ha collaborato con Ghali. Rimane comunque il silenzio dell’artista sulla vicenda, anche se la foto su Instagram è sicuramente eloquente.