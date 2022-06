Gomorra come finisce episodio cinque, sei e sette: finale spiegato

- Advertisement -

Come finiscono gli episodi cinque, sei e sette di Gomorra? La prima stagione della serie ambientata a Napoli entra nel vivo.

Scopriamo il finale spiegato degli episodi cinque, sei e sette di Gomorra, intitolati Il ruggito della leonessa, Roulette spagnola e Imma contro tutti. Ecco il riassunto completo, ricco di Spoiler, degli eventi raccontati in questi tre appuntamenti.

Gomorra come finisce episodio 5

Ecco come finisce la quinta puntata di Gomorra, dal titolo Il ruggito della leonessa. Il clan Savastano è in grandi difficoltà economiche dopo l’arresto di Don Pietro. A ciò si è aggiunta la rivolta dei nigeriani e la partita di droga che è stata sequestrata. Imma e Genny si rimettono in viaggio per Milano, così da incontrare il commercialista Musi e farsi consegnare il denaro di cui hanno disperatamente bisogno.

L’uomo ha però agito all’insaputa del clan, investendo la loro liquidità in un’azienda che ha perso un appalto milionario. Il valore è dunque crollato e ora dei soldi non vi è traccia. Musi è disperato e teme per la propria vita. Cerca di corrompere un funzionario pubblico che gestisce l’appalto ma il tentativo fallisce e lui finisce in prigione.

Genny continua a comportarsi come un ragazzino e non pensa ad altri che a Noemi. Imma ottiene la scarcerazione di Franco Musi grazie all’ottimo lavoro di un avvocato del clan. Rivolue i suoi soldi e gli ordina di suicidarsi, così che cessino le indagini su di lui, che potrebbero compromettere il patrimonio che passerà dalla famiglia del commercialista ai Savastano. La donna va inoltre a trovare Don Pietro in carcere, dov’è al 41 bis. L’uomo le comunica che il nuovo boss è Genny e che dev’essere affiancato da Ciro. Lei è però decisa ad assumere il comando, dissobbedendo.

Gomorra come finisce episodio 6

Ecco come finisce la sesta puntata di Gomorra, dal titolo Roulette spagnola. Imma ha una sua visione degli affari e, contravvenendo agli ordini del marito, gestisce il clan. Ordina a Ciro di andare a Barcellona per ottenere una tregua con Salvatore Conte, ormai uno dei narcotrafficanti più importanti dell’Europa meridionale. Genny è inviato in Honduras, dove dovrà riuscire a calmare i produttori di droga che non sono stati ancora pagati. Dovrà crescere e stringere un nuovo patto in trincea.

Ciro viene sistemato da Conte in uno degli hotel più importanti di Barcellona. Al momento l’uomo non può occuparsi di lui ma Ciro minaccia l’autista che fa da tramite e ottiene un incontro. Conte non ha dimenticato l’incendio alla casa della madre. elascia Ciro in mare aperto dopo averlo incitato sul suo yacht. Alla fine, poco prima di andarsene, il boss gli impoen di diventare suo portavoce, così da prendere accordi con un clan russo che sta minacciando i suoi affari, mirando a una lunga collaborazione con i Savastano. Ciro rientra in Italia e scopre che Imma sta stravolgendo gli equilibri del clan, prendendo il controllo assoluto del territorio.

Don Pietro convoca la moglie non appena scoperto che Genny non ha preso il suo posto, come ordinato. Imma lo convince a lasciarla continuare. Al momento lei è l’unica persona di cui può veramente fidarsi, che gli è stato accanto in ogni momento della vita.

Gomorra come finisce episodio 7

Ecco come finisce la settima puntata di Gomorra, dal titolo Imma contro tutti. Dalla Spagna arrivano le proprie scorte di droga. Imma ordina l’apertura di un’altra piazza di spaccio, così da fare una concorrenza spietata alle altre famiglie di camorra, che alla fine reagiscono con una rappresaglia.

Ciro riceve il compito umiliante di dover gestire le operazioni relative allo spaccio della nuova piazza. Imma viene contattata da Marta Giacobone, ragazza omosessuale in cerca di protezione dopo la morte del padre. Questi si è ucciso a causa delle richieste di denaro da parte dell’usuraio Leccalecca. Il clan ucide lo strozzino e Marta ottiene un appartamento di famiglia posto in un punto strategico per il controllo della piazza di spaccio.

Da due settimane, intanto, non si hanno più notizie di Genny, ancora in Honduras. Un affiliato del clan rivela a Imma che è stato trovato un acdavere squartato, appartenente a un uomo occidentale, proprio nella zona dov’era il giovane. Marta viene uccisa da due sicari e nella notte la polizia fa una retata e smantella la piazza dei Savastano.

Imma resta in controllo e convoca un summit con i capi delle famiglie rivali, così da offrire loro una tregua. La donna informa tutti che i Savastano hanno l’esclusiva sull’importazione della droga. Gli unici a poter vendere merce di qualità a costi ridotti. La sua proposta di tregua prevede che tutti gli altri si riforniscano da lei, sottostando alle sue condizioni. Nel cuore della notte la donna viene svegliata da uno sparo in casa. Scopre che Genny è tornato e appare profondamente cambiato. Ha ucciso il cane della madre, reo d’averlo morso. Il ragazzo di un tempo è morto in Honduras.