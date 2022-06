La mia nemica Chloe trama, cast e come finisce il film

- Advertisement -

La mia nemica Chloe, andiamo alla scoperta della trama e del cast del film in onda nel consueto appuntamento pomeridiano su Tv8.

Lunedì 20 giugno l’appuntamento pomeridiano su Tv8 è con La mia nemica Chloe, film del 2017 della durata di un’ora e mezzo. Il genere scelto dal regista Tom Shell è il thriller, come per molte altre sue produzioni. Il film è ambientato in California ed è stato distribuito negli Stati Uniti da Lifetime Televisione. Andiamo dunque a scoprire la trama, il finale e il cast della pellicola.

La mia nemica Chloe: la trama del film

Al centro della vicenda ci sono una madre e una figlia: Samantha e Blake. Le due accolgono nella loro casa in California una ragazza che proviene dal Regno Unito, la studentessa Chloe che le due avevano già conosciuto, ma solo tramite un progetto internazionale scolastico e in via virtuale. Samantha e Blake non vivono un periodo facile, la ragazza è ancora molto scossa dalla morte del padre e della sorella, sta cercando di trovare la via per il suo futuro e inizia a soffrire di una forte depressione. Blake trova in Chloe una cara amica e inizia dunque a riprendere in mano la sua vita, che però presto prende una piega ancora più drammatica con la morte del fidanzato Jack.

Come finisce il film

Col passare del tempo emerge sempre più il fatto che Chloe non sia affatto la ragazza tranquilla che si pensava, ma è responsabile della morte di Jack e di tutte le cose che accadono nella vita delle due donne. Il motivo? Chloe vorrebbe essere adottata da Samantha come sua figlia.

La mia nemica Chloe: il cast del film

Lindsay Hartley – Samantha

Cynthia Watros– Detective Hardy

Valentina Novakovic– Rose Cooley / Chloe Miller

Victoria Konefal– Blake Winters

Jason-Shane Scott– Scott

Joanne Baron– Ruth

Robert F. Lyons– Howard

Rhys Matthew Bond– Jack

René Ashton– Lisa

Zachary Roozen– Shane

Wyntergrace Williams– Bella

Jon Herrmann– Travis

Michelle DeLynn– Wendy

Gil Darnell– Chadwick Stone