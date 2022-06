The Umbrella Academy 2 come finisce: finale spiegato

- Advertisement -

Ricordate come finisce The Umbrella Academy 2? Ecco il finale spiegato della seconda stagione della serie TV Netflix.

È sempre utile un ripasso generale quando ha inizio una nuova stagione dopo due anni d’attesa. The Umbrella Academy 3 è in streaming su Netflix dal 22 giugno. Ricordiamo però come finisce la seconda stagione. Ecco il complesso finale spiegato.

The Umbrella Academy 2 come finisce

I fratelli Hargreeves si ritrovano a Dallas nel 1963 e si mettono all’opera per tentare di sventare ancora una volta l’apocalisse, causata nuovamente da Vanya. La Commissione è capitanata da una ritrovata The Handler, che è sulle loro tracce. Il sacrificio del fantasma di Ben riesce a evitare la strage globale. Il giovane raggiunge definitivamente l’aldilà, placando l’ira di Vanya. Ritornano tutti ad Harlan, nella fattoria, dove il bambino salvato da Vanya sta manifestando dei poteri che paiono privi di controllo.

Quando lei lo ha salvato dall’annegamento, accidentalmente ha trasferito in lui parte dei suoi poteri distruttivi. Una forza che The Handler brama. Vuole dotarsi di una squadra speciali di bambini dai poteri immensi. Vuole ripetere l’esperimento Lila e ampliarlo. Quest’ultima prende parte a uno scontro grandioso con tutti gli assassini della Commissione e poi scappa nel tempo con una valigetta. I fratelli Hargreeves lottano e The Handler viene uccisa. Ora la Commissione è nelle mani del mite Herbert.

I fratelli tornano nel 2019 grazie all’aiuto di quest’ultimo. Qui trovano la casa di famiglia intera. L’apocalisse non c’è mai stata e Sir Reginald Gargreeves è ancora in vita. Questi ha però fondato un’altra squadra, la Sparrow Academy, di cui fa parte un Ben ancora vivo.

The Umbrellla Academy 2 finale spiegato

Perché esiste la Sparrow Academy e non la Umbrella Academy? È tutta colpa del contatto prolungato avuto tra i fratelli e Sir Reginald nel 1963. Loro cambiano il futuro, annunciando all’uomo cosa avrebbe fatto. Lui ha semplicemente messo all’opera altri giovani talentuosi tra i 43 venuti al mondo nello stesso giorno. Viene da pensare che lui abbia volutamente evitato i soggetti già conosciuti in passato, visto come il confronto non era stato dei migliori. Ben è nella Sparrow perché non presente nel 1963. Si ricorda di loro e infatti gli dice: “Sapevo che sareste tornati!”.