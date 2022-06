Chi è Debora Villa la mitica Patti di Camera Cafè

- Advertisement -

Debora Villa, scopriamo chi è la famosa attrice e comica che è stata protagonista di tantissimi show in televisione.

Debora Villa è uno dei volti famosi della televisione. Il successo arriva soprattutto grazie alla mitica comedy Camera Café, andata in onda dal 2003 al 2012, in cui l’attrice ha interpretato il ruolo della segretaria Patti, uno dei personaggi più amati della serie. Andiamo dunque a scoprire tutto su di lei.

Chi è Debora Villa

Debora Villa nasce a Pioltello, Milano, il 13 aprile del 1969. Si appassiona da giovane alla recitazione e frequenta diversi corsi come la scuola di teatro Quelli di Grock e dei seminari presso l’Umanitaria. Completati gli studi dunque Debora inizia ad accumulare esperienza in televisione, ottenendo il grande successo soprattutto con la partecipazione a Camera Cafè. Consacratasi al grande pubblico grazie al personaggio di Patti, Debora inizia ad apparire anche in altri programmi come Così fan tutte e Zelig.

Nel 2008 Debora esordisce anche al cinema, partecipando in quell’anno a ben due film: Fuga dal call center e Il cosmo sul comò insieme al mitico trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2012 Debora vince il reality show Pechino Express insieme ad Alessandro Sampaoli e nello stesso anno è protagonista di Benvenuti a tavola – Nord vs Sud.

Negli ultimi tempi i suoi impegni televisivi si sono diradati. La sua ultima esperienza al cinema risale al 2016, quando ha recitato in Un natale al Sud e nello stesso anno ha preso parte alle serie Snooze – Ogni benedetta mattina e Matrimoni e altre follie sui canali Mediaset. Da lì in poi le sue esperienze come attrice sono cessate, ma Debora continua ad apparire in televisione come ospite e opinionista di diversi programmi come Ogni mattina e Detto fatto. Contemporaneamente, la donna ha ripreso anche l’attività teatrale, messa in standby dal 2002 al 2012 e ripresa con costanza negli ultimi anni.