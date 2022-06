Chi è Mirko Donno ex marito di Debora Villa

- Advertisement -

Mirko Donno, scopriamo chi è l’ex marito di Debora Villa, la famosissima Patti della comedy di Italia 1 Camera Cafè.

Quello di Debora Villa è sicuramente uno dei volti più famosi della televisione italiana. L’attrice si è consacrata al grande pubblico grazie al ruolo di Patti nella mitica serie comedy di Italia 1: Camera Cafè. Quel ruolo ha letteralmente lanciato la carriera di Debora, che ha poi esordito al cinema ed è stata protagonista di tantissimi ruoli in televisione, tra altre serie e programmi cui ha preso parte come ospite e opinionista. Andiamo però ora alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata della donna: scopriamo chi è l’ex marito Mirko Donno e il dramma che hanno dovuto vivere insieme.

Mirko Donno: chi è l’ex marito di Debora Villa

Nonostante la sua straordinaria notorietà, Debora Villa mantiene molto riservata la sua vita privata. Sappiamo che la donna è stata sposata con un uomo di nome Mirko Donno e che i due sono stati insieme a lungo e hanno anche avuto una figlia di nome Lisa. Mirko e Debora hanno però anche condiviso un grande dramma: la perdita di un figlio. La donna ha raccontato infatti di aver perso un figlio al terzo mese, prima di avere poi Lisa. AI microfoni di Verissimo la donna ha rivelato la storia, raccontando di aver sofferto molto, ma di aver vissuto male anche il momento in cui è nata Lisa.

Debora ha vissuto infatti una brutta crisi post parto che ha finito per allontanarla da suo marito. Il matrimonio ha iniziato quindi a vacillare e alla fine i due hanno divorziato. Non conosciamo dettagli della vita di Mirko, come detto Debora è molto riservata e non ha mai diffuso ulteriori dettagli riguardo il suo ex marito. Dopo la fine del matrimonio, la donna ha ritrovato l’amore con un uomo di nome Cesare, ma anche su di lui non si sa praticamente nulla.