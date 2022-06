Love & Gelato dove è stato girato: location in Italia

- Advertisement -

Dove è stato girato Love & Gelato? Quali sono le location della nuova commedia romantica Netflix in streaming dal 22 giugno?

Love & Gelato racconta un’esperienza incredibile di una giovane americana, catapultata in Italia per seguire le orme della madre e scoprire qualcosa in più su di sé. Il film è stato davvero girato in Italia, ecco dove.

Love & Gelato dove è stato girato

Lina si ritrova a scoprire l’Italia, il suo modo di vivere, la sua cucina e le persone che vi abitano. È tutto così distante da lei ma l’aiuterà a conoscersi meglio e raggiungere il prossimo step nella sua crescita personale, svelando qualche segreto sul passato di sua madre.

Come detto, Love & Gelato è stato girato in Italia. Nessuna ricreazione in studio, dunque, bensì un salto nella Città Eterna in tutto e per tutto. Roma rappresenta la location principale. Il suo centro storico viene mostrato in ogni celebre angolo, buche comprese. Un po’ di vacanze romane, La dolce vita e Mangia, prega ama. Un mix in salsa teen davvero godibile. Spazio ai principali monumenti, con il Colosseo che tutto domina, a partire dalla locandina. Le celebri stradine di Monti, la provincia immersa nel verde e, in generale, il vasto centro storico, il secondo più grande d’Italia, dietro in classifica solo a Napoli.

Spazio anche a Firenze, dove Netflix torna dopo le riprese del caotico ed esplosivo Six Underground. Brandon Camp ha deciso di raccontare la celeberrima città attraverso i suoi monumenti più noti a livello internazionale. Largo alle ambientazioni tipiche, dalle stradine del centro storico ai mercati rionali, dal Duomo al Giardino di Boboli.