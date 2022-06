Love & Gelato trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

Love & Gelato è un nuovo film Netflix ambientato in Italia. Una commedia romantica con giovani protagonisti ambientata a Roma.

Scopriamo la storia di Love & Gelato. Ecco trama e cast della nuova commedia romantica americana di Netflix ambientata in Italia, nello specifico a Roma. Tra gli attori anche Valentina Lodovini.

Love & Gelato trama

Love & Gelato è scritto e diretto da Brandon Camp. Una commedia romantica molto semplice e scorrevole. Il titolo ideale per il fine settimana, insomma. Una boccata d’aria, da un certo punto di vista, considerando come faccia a meno dei luoghi comuni sugli italiani, pur essendo ambientata nel nostro Paese, nello specifico a Roma.

Lina è una 17enne americana che vola a Roma per onorare la memoria della madre, che nella Città Eterna ha trascorso il periodo più felice e spensierato della sua vita. È una persona molto composta e il ritrovarsi in una città così caotica non sembra sposarsi al meglio con il suo carattere molto metodico. È costretta ad affrontare le proprie ossessioni, ansie e paure. Si ritroverà inoltre a scoprire il passato di sua madre, che cela segreti e sorprese. A insegnarle le basi del vivere in Italia è Francesca, che le aprirà le porte di un mondo ricco di paesaggi fantastici, cibi squisiti e persone decisamente differenti da lei. Conoscerà due ragazzi agli antipodi, il timido Lorenzo e l’esuberante Alessandro. Superata la resistenza iniziale, la giovane si lascerà andare a un gran numero di avventure che le apriranno il cuore, permettendole di sentirsi davvero se stessa, seppur così lontana da casa.

Love & Gelato cast

La protagonista di Love & Gelato è Lina, interpretata dalla giovane Susanna Skaggs. A farle da Cicerone in Italia è Francesca, che ha il volto di Valentina Lodovini. I due ragazzi che le faranno battere il cuore sono Lorenzo e Alessandro, interpretati rispettivamente da Tobia De Angelis e Saul Nanni. A completare il cast vi sono Owen McDonnell e Anjelica Washington.