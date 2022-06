Notte prima degli esami come finisce il film con Nicolas Vaporidis

- Advertisement -

Come finisce Notte prima degli esami? È un film del 2006 diretto da Fausto Brizzi, diventato un vero e proprio cult della commedia italiana recente.

Di seguito trovate il riassunto completo del finale di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, che racconta le avventure di un gruppo di maturandi, sul punto di fare il grande passo che pare aprire le porte al resto della loro vita. Film con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Eros Galbiati, Sarah Maestri, Andrea De Rosa e Chiara Mastalli.

Notte prima degli esami come finisce

Massi e Simona parlano con un ginecologo, che conferma la gravidanza della ragazza. Decidono di tenere il bambino ma quel pomeriggio lei legge il diario di Loredana, sua sorella, e scopre il tradimento con il suo ragazzo. Lui prova a farsi perdonare, inginocchiandosi sotto casa sua, restandovi per ore.

Luca e Riccardo usano parte del denaro ricavato dalla cena per acquistare le vere tracce della maturità da Tracian. Il ripetente però gli passa proprio le loro, inventate di sana pianta. Alice esce a cena con i genitori e incontra Martinelli con i figli. Conosce così Claudia.

Avverte Luca della scoperta e il ragazzo, memore delle parole di Martinelli, corre a casa sua. Racconta tutta la storia al prof, scusandosi per gli insulti. Perdonato, può vedere Claudia, che però gli chiede il numero di telefono del suo migliore amico Riccardo. Luca viene consolato dal professore, che gli fornisce un’altra lezione di vtia. L’importante non è ciò che si trova alla fine della corsa ma cosa si prova mentre si corre. Gli consiglia poi di studiare Leopardi, perché in caso di problemi glielo avrebbe chiesto all’esame di maturità.

Passando sotto casa di Simona, Luca vede Massi in ginocchio, rimasto lì dal pomeriggio. Si unisce a lui e poco dopo arrivano anche Riccardo e Alice. Tutti in ginocchio. Alla fine Simona regala al fidanzato un sorriso e lo perdona. Si conclude così la loro folle notte prima degli esami. Il gruppo, riunito, si prepara il giorno dopo per affrontare questo enorme ostacolo.

Luca si trova in difficoltà durante l’orale ed ecco Martinelli prepararsi a chiedergli qualcosa. Non si tratta però di Leopardi, bensì di Carducci. Dopo una breve esitazione, il ragazzo dimostra di conoscere perfettamente l’argomento. Non si è fidato, conoscendo il prof, e ha studiato tutti, tranne Leopardi.

Durante i titoli di coda scopriamo il futuro dei personaggi. Massi e Simona hanno avuto tre figli, adottato due cani e comprato una Fiat Duna. Alice è una consulente matrimoniale e Riccardo è latitante dopo aver causato il crack di una multinazionale e sposato Claudia, divenuta avvocato. Chicca è un’ecoterrorista e ha incendiato tre McDonald a Berlino. Cesare è un eurodeputato, mentre Filippo Santilli è un serial killer. Luca, il protagonista della storia, è diventato alla fine un prof di Lettere come Martinelli.