Padre Pio: andiamo alla scoperta dei luoghi del grande santo, da dove si trova la sua chiesa a dove è seppellito il suo corpo.

Padre Pio è stato senza ombra di dubbio una delle figure più importanti nella storia della Chiesa cattolica. Nato nel maggio 1887 e morto nel settembre 1968, già in vita Padre Pio è stato oggetto di un’importante venerazione e il suo culto è tra i più potenti all’interno del mondo cattolico. La sua comunità ha preso corpo a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ed è ancora oggi molto viva e presente. Scopriamo tutto sulla chiesa di Padre Pio.

Padre Pio: dove si trova la sua chiesa

La chiesa dedicata al leggendario santo si trova appunto a San Giovanni Rotondo, luogo diventato, simbolo della cristianità e meta di moltissimi pellegrinaggi. Qui sorge il santuario di san Pio, costruito tra il 1994 e il 2004 sotto le direttive di uno dei più grandi architetti come Renzo Piano. La chiesa è stata poi inaugurata il 1 luglio 2004 e la sua realizzazione ha anche attirato moltissime critiche, soprattutto per l’imponente spesa economica che è servita per realizzarla e che andrebbe in controsenso rispetto all’insegnamento di Padre Pio.

Sempre a San Giovanni Rotondo si trova la tomba di Padre Pio, nello specifico all’interno della cripta del santuario. La tomba si trova in una teca trasparente così che i fedeli possono ammirare e venerare le reliquie del santo. Prima del 2008, quando sono state spostate nel nuovo santuario, le spoglie del santo sono state custodite nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, sempre a San Giovanni Rotondo.

Questi sono dunque i luoghi di Padre Pio, che anche oggi sono tra i più importanti della Chiesa cattolica. Migliaia di fedeli accorrono ogni anno in Puglia per potere porgere le proprie preghiere a Padre Pio, uno dei santi più importanti della tradizione cattolica.