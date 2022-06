Rhove incidente a Battiti Live feriti e denuncia: parla il rapper VIDEO

- Advertisement -

Vicenda incredibile che riguarda il rapper Rhove a Battiti Live: un suo amico si lancia sul pubblico e ferisce tre ragazzi.

Ha veramente dell’incredibile la vicenda che riguarda Rhove, uno degli artisti maggiormente in voga tra i giovani al momento, reduce dalla pubblicazione del suo primo EP Provinciale. Il rapper si stava esibendo sul palco del Battiti Live a Bari quando un suo amico ha deciso di lanciarsi dal palco e ha ferito tre ragazzi. Il video dell’accaduto è diventato virale su TikTok e ora per il ragazzo sono in arrivo guai legali.

Rhove: il suo amico si getta dal palco e ferisce tre ragazzi

L’accaduto è stato documentato da una ragazza, che sta assistendo allo show barese di Battiti Live e, mentre stava riprendendo l’esibizione di Rhove, è stata travolta dall’amico del cantante che si è gettato dal palco. Il ragazzo ha travolto la ragazza, il suo fidanzato e una sua amica, causandogli ferite che li hanno costretti a recarsi all’ospedale. La ragazza in questione, di nome Giada, ha pubblicato il video su TikTok e questo è diventato virale in pochissimo tempo.

La ragazza ha raccontato a Webboh.it l’accaduto, rivelando come l’arrivo dell’amico di Rhove li ha tramortiti. Dopo l’incidente, i tre ragazzi sono stati accompagnati fuori, hanno quindi dovuto rinunciare allo show e non hanno nemmeno ricevuto cure mediche. Solo il fidanzato di Giada è stato medicato. Il giorno dopo i tre si sono recati all’ospedale e alle due ragazze è stata diagnosticata una contrattura, alla spalla e al polso per Giada e al collo per l’amica. Il fidanzato ha invece un occhio gonfio e un taglio sotto lo zigomo.

La ragazza ha raccontato che da Rhove e dal suo entourage non è arrivata alcuna scusa, così come dall’organizzazione dell’evento. Anzi, il rapper ha commentato ironicamente che le ragazze non erano pronte, salvo poi riprendersi e scusarsi per l’accaduto. Tuttavia, i tre giovani hanno preso la decisione di denunciare l’amico di Rhove, Mino, per il suo tuffo.