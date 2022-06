Segreti che uccidono trama, cast e come finisce il film

- Advertisement -

Segreti che uccidono: andiamo alla scoperta della trama, del cast e di come finisce il film in onda nel pomeriggio di Tv8.

L’appuntamento di martedì 21 giugno col film di Tv8 è con Segreti che uccidono, thriller misterioso dalla durata di circa un’ora e mezza. Il film, realizzato nel 2020, è diretto da Danny J. Boyle ed è stato distribuito da Lifetime in America. Andiamo dunque a scoprire tutti i dettagli del film, dalla trama al cast fino alla rivelazione finale.

Segreti che uccidono: la trama del film

Carrie è una giovane donna, sposata con Luke e desiderosa di rimanere incinta. La donna ha una grande passione per i cavalli e possiede un ranch che le ha lasciato la madre dopo la morte del suo ricco marito. La donna però, di nome Maria, s’innamora nuovamente di un giovane ragazzo di nome Reed, ma questa relazione non viene vista di buon occhio da Carrie, che non si fida del ragazzo.

Per dimostrare le proprie idee, Carrie inizia a frequentare Reed e a indagare sul proprio passato, scoprendo via via verità sempre più sconvolgenti e mettendo a rischio la propria vita e quella della madre.

Come finisce Segreti che uccidono

Al termine del film viene fuori che i sospetti di Carrie erano fondati: Reed nasconde davvero molti segreti, legati tra l’altro anche al ranch che la giovane ha ereditato. Nel finale Carrie e Reed arrivano allo scontro e la ragazza deve sbrigarsi a ricostruire ogni dettaglio del passato per salvare la propria vita e quella della madre.

Segreti che uccidono: il cast del film

Ecco di seguito il cast del film:

Carolyn McCormick– Grace

Jillian Murray– Carrie

Lisa Thornhill– Maria

Dan Amboyer– Luke

Chris Riggi– Reed

Michael Rose– Mr. Dawson

Kristina Reyes– Sofia

Kim DeJesus– Karin

Brandon Hirsch– Sceriffo Jackson

Steven A. Miller– Petie

Nicholas David King– Sam