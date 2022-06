Vittoria Deganello chi è la fiamma di Alessandro Murgia e chi corteggiava a Uomini e Donne

- Advertisement -

Vittoria Deganello, scopriamo chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nuova fiamma del calciatore Alessandro Murgia.

È finita al centro di un vero e proprio ciclone mediatico Vittoria Deganello, ex volto molto noto di Uomini e Donne, che è stata paparazzata in vacanza a Ibizia insieme al calciatore Alessandro Murgia Ibiza. Lo scoop arriva da Deianira Marzano, che ha diffuso su Instagram le foto, e la bufera si è alzata perché Murgia è sposato e con dei bambini. Il web si è immediatamente scagliato contro l’ex corteggiatrice, che ha replicato duramente sui social scrivendo alla gente che non conosce la vicenda di non commentarla. Andiamo dunque a scoprire chi è la donna e a ripercorrere la sua esperienza a Uomini e Donne.

Chi è Vittoria Daganello

Vittoria Deganello nasce a Verona nel marzo 1994 e sin da piccola coltiva il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. La sua grande occasione arriva nel 2017 quando, mentre è una studentessa di fisioterapia a Verona, entra a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Mattia Marciano. Questa esperienza le regala la notorietà a lungo cercata, con la donna che quindi prende parte come modella a diversi shootings e si afferma come una influencer molto seguita su Instagram.

All’interno di Uomini e Donne l’esperienza di Vittoria è molto contestata, perché salta fuori che la donna aveva già conosciuto sui social Mattia Marciano e l’opinionista Tina Cipollari accusa i due di aver pianificato il loro percorso e la scelta finale. Scelta che è stata infatti quella attesa da tutti: Mattia e Vittoria sono usciti insieme dal programma. Tuttavia, il loro amore è durato appena nove mesi, poi si sono lasciati. Questa rottura prematura non ha fatto altro che aumentare i dubbi su di lei.

Ora c’è questa nuova vicenda per Vittoria, accusata di essere una sfasciafamiglie. Vedremo come reagirà l’ex corteggiatore e soprattutto Alessandro Murgia, che ha la grande colpa di aver tradito la moglie in questa vicenda.