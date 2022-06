Edoardo Stoppa chi è il fratello degli animali

- Advertisement -

Edoardo Stoppa: scopriamo chi è l’ex inviato di Striscia la Notizia e i dettagli della sua vita privata.

Tra i volti più noti di uno dei più celebri programmi della televisione italiana, ovvero Striscia la Notizia, c’è sicuramente quello di Edoardo Stoppa, inviato della trasmissione di Canale 5 dal 2008 al 2019. Andiamo a scoprire meglio chi è il conduttore televisivo e chi sono i suoi genitori.

Chi è Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa nasce a Milano il 20 novembre 1969. Inizia a dedicarsi allo studio della recitazione mentre studia psicologia a Padova e le prime esperienze in televisione arrivano su Match Music e su LA7, dove conduce diversi programmi come Prima del processo e National Geographic, dove presenta e realizza documentari. La notorietà arriva però grazie a Striscia la notizia, dove Stoppa si occupava dei casi che vedevano come protagonisti gli animali maltrattati. Grazie alle sue inchieste il conduttore ha salvato diversi animali e ha assicurato alla giustizia decine di persone colpevoli di maltrattamenti nei confronti degli animali salvati.

La sua lunga esperienza a Striscia la Notizia è terminata nel 2019 ed Edoardo Stoppa è quindi passato a TV8, dove si occupa di condurre il programma Ogni mattina, sempre legato al tema degli animali. Ancora riguardo questo tema, Edoardo Stoppa ha anche scritto un libro, intitolato Per fortuna che ci sei, in cui l’uomo racconta gli incontri con gli animali che gli hanno cambiato la vita. Tutto questo impegno per gli animali gli è valso il soprannome di “fratello degli animali”.

Edoardo Stoppa: la vita privata

Per ciò che concerne la sua vita privata, Edoardo Stoppa è legato da ormai molto tempo alla showgirl italo-brasiliana Juliana Moreira. I due si sono conosciuti nel 2007 e insieme hanno avuto due figli: Lua Sophie, venuta al mondo nel luglio 2011, e Sol Gabriel nato nell’agosto 2016. Dopo aver allargato la famiglia, Edoardo e Juliana si sono sposati il 10 novembre 2017, con una bellissima cerimonia che si è tenuta a Palazzo Reale a Milano.