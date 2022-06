Elvis: trama e cast del film di Buz Luhrmann

- Advertisement -

Elvis è un film del 2022, in uscita oggi nella sale italiane, diretto da Buz Luhrmann e incentrato sulla vita della celebre rockstar Elvis Preasley.

Arriva finalmente in sala l’attesissimo nuovo film di Buz Luhrmann (Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Moulin Rouge, Il grande Gatsby) dedicato alla vita dell’iconica star del rock Elvis Preasley.

Si tratta del quinto film dedicato al Re del rock, ma si preannuncia il più sontuoso e dettagliato, dopo aver già ricevuto un ottimo riscontro da parte della critica, che lo ha visto e apprezzato all’ultimo Festival di Cannes, dedicandogli 12 minuti di standing ovation! Scopriamo di più sulla pellicola.

Elvis: la trama del film

Nel corso di circa due ore e mezza, il film di Luhrmann racconta la lunga carriera di Elvis Preasley, tra il 1953 e il 1977, anno della sua morte, concentrandosi soprattutto sulla fase iniziale ma arrivando anche a quella del declino.

In particolare, il film racconta non solo la sua ascesa a star della musica senza precedenti, ma in particolare il suo rapporto con il manager, il Colonnello Tom Parker, e la relazione con quella che sarà la sua unica moglie, Priscilla.

Elvis: il cast del film

Per il ruolo del protagonista è stato scelto un attore non famosissimo come Austin Butler (The Shannara Chronicles), che è riuscito a convincere il regista per le sue abilità canore. La vera star del cast è però Tom Hanks, che fa da spalla al giovane personaggio principale della pellicola, ma non mancano altri volti noti di Hollywood, a partire dalla protagonista femminile Olivia DeJonge (The Visit, The Society). Ecco il cast completo di Elvis.

AUSTIN BUTLER – Elvis Preasley

TOM HANKS – Colonnello Tom Parker

OLIVIA DEJONGE – Priscilla Preasley

HELEN THOMSON – Gladys Presley

RICHARD ROXBURGH – Vernon Presley

LUKE BRACEY – Jerry Schilling

NATASHA BASSETT – Dixie Locke

DAVID WEENHAM – Hank Snow

KELVIN HARRISON JR. – B. B. King

XAVIER SAMUEL – Scotty Moore

KODI SMIT-MCPHEE – Jimmie Rodgers Snow

LEON FORD – Tom Diskin

KATE MULVANY – Marion Keisker

JOSH MCCONVILLE – Sam Phillips

YOLA QUARTEY – Sister Rosetta Tharpe

ALTON MASON – Little Richard

GARY CLARK JR. – Arthur Crudup

CHRISTOPHER SOMMERS – Horace Logan

NICHOLAS BELL – senatore Jim Eastland

ANTHONY LA PAGLIA – Bernard Lansky

DACRE MONTGOMERY – Steve Binder

ADAM DUNN – Bill Black

TEREPAI RICHMOND – D. J. Fontana

PATRICK SHEARER – Dewey Phillips

CLE MORGAN – Mahalia Jackson

SHONKA DUKUREH – Willi Mae Thornton