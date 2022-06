Fuga da Reuma Park come finisce il film di Aldo, Giovanni e Giacomo

- Advertisement -

Come finisce Fuga da Reuma Park? È una commedia del 2016 di Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre dovranno scappare da una folle casa di riposo.

Ambientato in una Milano del 2041, Fuga da Reuma Park mostra un’avventura di Aldo, Giovanni e Giacomo in versione anziana. Tutti rinchiusi in una casa di riposo nella quale i vecchi inquilini vengono maltrattati. I tre comici si ritroveranno dopo anni e proveranno a liberarsi muovendosi tra stralci del loro passato.

Fuga da Reuma Park come finisce

Di seguito trovate il riassunto completo del finale di Fuga da Reuma Park. Impegnati nel loro piano per scappare e trovare la libertà, i tre protagonisti sono costretti a entrare nella casa degli orrori. Un luogo che tutti i residenti evitano, perché nessuno pare uscirne. All’interno devono confrontarsi con le paure generate dal loro inconscio, che prendono la forma di loro vecchi personaggi. Ecco il dio Pdor, il vampiro conte Dracula e Tafazzi. Riescono a raggiungere l’altra parte e, attraverso un passaggio segreto, si ritrovano in Piazza Duomo. Qui il signor Rezzonico e Fausto Gervasoni sono appena giunti dalla Svizzera.

Gervasoni prova, come suo solito, a uccidere Rezzonico con uno dei suoi piani, dando fuoco a un albero di Natale. Vuole farlo soffocare dal fumo. L’uomo sta per soccombere ma ecco arrivare il poliziotto Huber, di passaggio durante la ricerca dei tre anziani. Salva ancora una volta la vita del caro amico. Quando però spara alla Madonnina e la fa crollare, i tre se la danno a gambe, lasciandosi alle spalla la moto con sidecar.

Aldo, Giovanni e Giacomo ne approfittano, scappando. Vanno verso i Navigli ma lungo il percorso Ludmilla li raggiunge con un monopattino. Ne nasce un incredibile inseguimento, con Giacomo che la semina lanciando una bomba a mano. Giunti alla piccola barca di Giovanni, si scopre che Giacomo fingeva di non poter usare le gambe, così da ottenere una pensione di invalidità. Ludmilla è sopravvissuta e li ha raggiunti. Il motivo della sua insistenza è che è perdutamente innamorata di Giovanni.

Questi è lusingato dalla dichiarazione ma la differenza d’età lo blocca e soprattutto il peso della donna è eccesivo per la barca. Lei si libera dell’imbottitura e mostra il suo vero aspetto. Una splendida donna di mezza età. Giovanni non esita a farla salire a bordo. Mettono in moto e scappano. I quattro si godono il viaggio verso Rio de Janeiro, dove arriveranno percorrendo i Navigli di Milano.