Juliana Moreira chi è e che programmi ha fatto

Juliana Moreira: scopriamo tutto sulla showgirl, dalla sua carriera a quali programmi ha fatto.

Juliana Moreira è sicuramente uno dei volti più amati della televisione italiana. La modella e showgirl nata in Brasile, ma naturalizzata italiana, è diventata molto famose nel nostro mondo dello spettacolo a causa delle molte esperienze in televisione. Dopo i primi passi in Brasile, Juliana Moreira è sbarcata in Italia, dove è diventata una showgirl di punta. Andiamo a ripercorrere la sua carriera e i programmi che ha fatto.

Chi è Juliana Moreira: che programmi ha fatto

Nata il 15 aprile 1982, Juliana Moreira si afferma come modella da adolescente, debuttando nella televisione brasiliana nel 1999. In patria accumula molto esperienza e nel 2005 arriva in Italia, al seguito del fidanzato Giuseppe Zega. Qui continua la sua carriera di modella, ma viene notata da Mediaset e dopo alcuni provini Antonio Ricci decide di farla debuttare sul piccolo schermo nella trasmissione Cultura moderna, al fianco di Teo Mammucari.

Per Juliana Moreira è un esordio col botto: la brasiliana diventa subito molto amata e la sua carriera all’interno dei canali Mediaset decolla. La donna partecipa anche allo spinoff Cultura moderna slurp, poi passa alla conduzione di Paperissima Sprint. Nel 2010 è su Italia 1 alla conduzione di Matricole & Meteore e come concorrente in Fenomenal. Da lì in poi il suo impegno in televisione si dirada moltissimo, rivediamo la showgirl come concorrente di Si può fare su Rai 1 nel 2015 e poi di nuovo alla guida di Paperissima Sprint nel 2017. Negli ultimi anni Juliana Moreira si è vista molto poco in televisione, a causa anche probabilmente dei suoi impegni familiari.

Dal 2007 infatti la showgirl ha una relazione con l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa e insieme ei due hanno avuto due figli: Lua Sophie nel 2011 e Sol Gabriel nel 2016. I due si sono poi sposati il 10 novembre 2017.